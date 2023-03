Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Three down, one to go.

Na 33 jaar begint mijn nest traag maar zeker leeg te lopen nu kind nummer 3 zijn biezen heeft gepakt en kordaat op kot is gegaan.

In het vrijzinnige Brussel dan nog, waar ze bij de inschrijvingen een cokelepeltje meekrijgen en een verplicht abonnement op een vrij te kiezen moskee.

Zijn moeder vriest sinds kort elke avond de overschotjes van mijn vorstelijke en voedzame maaltijden in om hem mee te geven op zondagavond.

Dat deed mijn moeder vroeger ook, maar verder is het kotleven nauwelijks nog te vergelijken met toen.

Ik passeer nog weleens voorbij mijn eerste adres in Leuven, waar ik een kamer van twaalf vierkante meter betrok met douche op de gang en alleen voor jongens. Een plek waar ik een jaar lang diep ongelukkig was, behalve op dinsdag, want dan kwam de Humo uit.

Het was voor zoonmans een droom die uitkwam, terwijl zijn moeder er niet van slapen kan.

Gisteren meldde hij trots dat hij een koude douche had genomen – warm water werkt nog niet – en dat het studeren zoveel beter gaat.

Eergisteren ging ik hem halen in de crèche en had hij zijn fruitpap helemaal opgegeten en twee pampers volgekakt.

Elke avond loop ik nu voorbij zijn kamer en doe zijn deur dicht: ik kan niet goed tegen lege kamers en het is moeilijk wennen aan alweer een leeg bed.

Nu moeten jullie het met mij alleen doen, zegt mijn dochter, die ook kan tellen, maar nog niet goed weet of dat nu een voor- dan wel een nadeel is.

Vroeger vond ze bij familiale discussies altijd een loyale medestander in haar broer, nu moet ze helemaal alleen rologen als haar oudjes weer zitten te peroreren en te preken en zij het eigenlijk alleen wil hebben over haar slimme leraar wiskunde, haar spreekbeurt over pfas of was het pfos, en of Taylor Swift nu éíndelijk eens naar Europa komt.

Daar hebben wij geen tijd voor, want wij moeten kwaad zijn op de politiek, die er deze week weer een zootje van gemaakt heeft en hoe is dat toch mogelijk en waar gaat dat naartoe?

In Schoten bij Van Grieken krijgen ze de flessen champagne niet meer aangesleept, denkt de sombermans in mij terwijl hij met mijn kleindochter naar huis wandelt en stopt bij elk huisdier en wegeniswerk, want zo’n kind vindt alles nog interessant.

Thuisgekomen eet zij vergenoegd een sandwich en stort zich op de hond en haar kinderboek waar muziekjes uit komen.

Bijna kan ze lopen en is het gedaan met de rust.

Bij het slapengaan wil ze gedecideerd dat ik eerst vijftien keer haar sokjes aan- en uitdoe.

Ik doe niets liever.

Nog 16 jaar en ze gaat op kot.