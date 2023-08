Elk wakker moment vul ik met muziek; ik zing om niet te moeten praten

Frederik De Backer is columnist.

Ik stuur een vriend een bemoedigend bericht. Hij loopt de Dodentocht om dezelfde reden als iedereen – ‘gewoon’ – en ik weet dat ik hem nooit meer zal terugzien. Tegen de valavond ligt hij ergens opgesteven in een berm.

Iemand met wie ik naast een school ook de aversie ertegen heb gedeeld rijdt me naar Izegem, waar ze een elektrische piano wil kopen. Ik ben mee om twee, drie toetsen aan te slaan en vervolgens te mompelen dat alles er best oké uit lijkt te zien. We evalueren onze levens, die op vrijwel hetzelfde moment vergelijkbare wendingen hebben genomen, en terwijl de ene zegt en de andere beaamt dat we nu vooral even ons eigen ding moeten doen, denk ik aan alle andere dingen die ik liever zou doen dan alleen voor een scherm zitten.

In Izegem parkeert ze de wagen op de oprit van de buurman, die net buitenkomt wanneer we tien minuten later wegrijden. Ze wuift eens vriendelijk. We praten na over de wratten op het winkeliersgezicht die ons boven twee blikjes uitdagend hadden aangekeken en ze toont me een vlekje op het laatste been dat ik in maanden ga zien. Vorig jaar reed ik ook met een Audi, nu op een fiets met halfplatte banden.

Ik ruik het magazijn in mijn uit verveling gekochte T-shirt en zal dat nog de hele avond doen, die ik grotendeels in een Antwerpse Pizza Hut naar buiten starend zal doorbrengen. De jarige zit aan het andere uiteinde van de geïmproviseerde vijftienmanstafel, waar de levens niet aan hem voorbijwandelen. Uiteindelijk belanden we in een café aan het De Coninckplein, in het gezelschap van een buste van Gezelle, waar ik ter afscheid nog één keer de Dender uit de Schelde puur. Ik speel de fractie van mezelf die ik liever niet in me had gehad.

Rechts van de snelweg snijden zoeklichten de nacht aan reepjes. Een festival, een fuif of iets anders waar mensen lachen en dansen en lippen elkaar vinden, voorbij het glas. Uit gemis herlees ik pover advies en stop mijn gsm weer weg.

Boven zal licht branden waarvan ik zal hebben gehoopt dat het al uit was geweest, dat ik liever vermijd, net als de uit beleefdheid opgevoerde onbenulligheden die ermee gepaard gaan, echo’s van dingen die er wel toe deden. Mijn kleren hang ik op een stoel en ik denk aan hoe ik binnen enkele weken thuiskom in een donker huis, in een stilte die ik evenmin heb gewild.

Ik veeg mijn hoofd en handen droog, doe het licht uit en vind haar schim gezeten op de trap. “’t Is vrij”, zeg ik, iets wat tot voor kort nooit moest worden uitgesproken, en we glijden langs elkaar heen, elk zijn eigen banaliteit tegemoet; een lenzenpotje, een apneumasker. Ik heb haar sinds gisteren niet meer in de ogen gekeken. Elk wakker moment vul ik met muziek; ik zing om niet te moeten praten. En ik wou dat mijn bed in Izegem stond, in een Pizza Hut in Antwerpen, op het De Coninckplein, glijdend over de E17, aan het eind van een zoeklicht ergens ver boven deze kloterij.

Ik stuur mijn vriend of hij wel nog leeft.