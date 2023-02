Elk van ons wordt bestolen − van geld en van toekomst. Geloofde je van niet?

Auteur Lize Spit en haar Nederlandse collega Bregje Hofstede, allebei °1988, vertellen beurtelings over hun leven. Deze week: Bregje Hofstede.

Mijn schoonmoeder wordt opgebeld door een vriendelijke dame die zegt dat ze van de bank is. “Uw account is gehackt, daarom ga ik u helpen met inloggen. U kunt uw spaargeld dan overmaken naar een veilige rekening.”

Later, als we mijn schoonmoeder zelf aan de lijn hebben en duidelijk is dat haar toch al niet vette rekening is geplunderd, vraagt mijn vriend of ze niet aan bedrog had gedacht. Hij had haar toch vaak genoeg voor deze dingen gewaarschuwd? Ze zegt simpelweg: “Ik geloofde haar gewoon meteen. Ik dacht nog: goh, wat een gekke wereld is dit toch.”

De WhatsApp-groep die mijn vriend en ik voor haar hebben aangemaakt, en waar we doorgaans vooral foto’s plaatsen waarop haar kleinkind zich vol­smeert met yoghurt, loopt nu vol met vragen over cybercrime, gehackte ­accounts en de politie. Uiteindelijk zegt mijn schoonmoeder dat ze nogmaals de bank heeft gesproken, die haar geld zal proberen terug te halen.

“Hoe gaat dat dan in zijn werk?”, vraagt haar zoon, achterdochtig.

“Geen idee. Maar ik heb er alle vertrouwen in.” En als hij een verwijtend ‘Máma...’ laat horen, zegt ze er zachtjes achteraan: “Ik wil gewoon blijven geloven dat de wereld goed is.”

Tegelijkertijd, in een ander chatvenster van mijn telefoon, blijven er berichten komen van­uit Extinction Rebellion. Mensen posten in dit besloten kanaal video’s uit eerste hand, live vanaf de protesten bij Lützerath en elders, en delen nieuwsberichten. Ik zie activisten die met wapenstokken worden bewerkt door de politie; activisten die gekneveld worden afgevoerd, of een activist die wordt vervolgd omdat hij op sociale media heeft opgeroepen tot deelname aan een vreedzaam protest (‘opruiing’, aldus de overheid). Vooral dat laatste bericht stuurt een kleine schokgolf rond: verschillenden van ons veranderen hun gebruikersnaam naar een letter, of een emoticon. Zij willen vooral geloven dat de wereld goed komt, en weten dat naïviteit daarbij niet helpt. Iemand stuurt een varkentjes-emoticon ‘naar de politie, voor het geval die meeleest’. Er volgt nog een reeks soortgelijke arrestaties.

Ik neem ook eventjes een schuilnaam aan, en dan verander ik die terug naar mijn echte voor- en achternaam. Ik weet niet of ik dat doe omdat ik toch meer lijk op mijn schoonmoeder, en stug wil blijven geloven dat het systeem niet zó verrot kan zijn, of meer op de rebellen van XR, en dat ik denk: laat dan ook maar je vuile bakkes zien, dan zullen we het weten.

Sinds ik de nieuwsbrief van XR help redigeren, weet ik leu­ke feitjes, zoals deze: elk jaar besteedt de Nederlandse overheid zo’n 1.000 euro per inwoner aan subsidie van fossiele brandstoffen. De Belgische overheid geeft méér subsidie aan fossiele brandstoffen dan aan hernieuwbare energie. Kortom, elk van ons wordt bestolen − van geld en van toekomst. Geloofde je van niet? Dacht je gewoon: goh, wat een gekke wereld is dit toch.