Elk onderzoek bevestigt ook hoe ontegensprekelijk belangrijk de leerkracht is voor de kwaliteit van het onderwijs

Tine Peeters is journalist.

Je zou van minder moedeloos worden. ’s Ochtends vroeg moeten leerkrachten lezen in de krant dat de onderwijskwaliteit alweer gedaald is en dat de bollebozen in hun klas daar het meest van afzien. ‘Leerachterstanden lopen op tot een jaar’, schreeuwen de krantenkoppen over het laatste nationale onderzoek. Baanbrekend nieuws is dat helaas niet, weten de leerkrachten, internationale testen zoals PISA en PIRLS brachten dezelfde slechte resultaten aan het licht.

In de leraarskamer krijgen die juffen en meesters dan te horen dat er nog altijd geen vervanger is voor Frans en dat de jonge leerkracht fysica, die de directie na veel zoeken gevonden had, er alweer de brui aan geeft. Je collega van geschiedenis, vangen ze nog op bij de koffiezet, hinkt tegen een burn-out aan.

’s Namiddags aan de schoolpoort spreken ouders je aan over al die slechte schoolprestaties. Niet die van hun kinderen, maar wel die van de scholen. Want in Vlaanderen (en wellicht in de rest van de wereld) is elke sterveling een pedagoog in het diepst van zijn gedachten. Net zoals iedereen zich bondscoach waant tijdens een WK. We hebben allemaal ooit op die schoolbanken gezeten of tegen een bal geschopt, redeneren we, we weten dus allemaal hoe het (nog beter) moet.

Hoe moeten leerkrachten, ondanks die negatieve perceptie, ondanks die aanhoudende kritiek gemotiveerd voor de klas blijven staan en – even acuut – nieuwe collega’s warm blijven maken voor Smartschool en Digibord?

Goed nieuws

Het goede nieuws is dat de onderzoeken leerkrachten helemaal niet moeten ontmoedigen. Integendeel. Al die academische studies bevestigen immers net hoe ontegensprekelijk belangrijk zij zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. In heel Europa trekken onderzoekers gelijkaardige conclusies: de leerkrachten zijn de alfa en omega voor het overbrengen van kennis en kunde. Waarop de enige logische conclusie volgt: het lerarentekort is het meest nijpende probleem van het Vlaamse onderwijs.

Het hele onderwijsveld kan dan ook met elk onderzoek meer druk zetten op Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) om écht het lerarentekort op te lossen. Er zijn nog veel meer robuuste maatregelen nodig om dat tekort bij te passen. Tussen haakjes: in Amsterdam kunnen scholen maar vier in plaats van vijf dagen lesgeven omdat er niet genoeg leraren zijn. “Meestal lopen zij drie jaar voor op onze miserie”, liet pedagoog Pedro De Bruyckere zich vorig jaar ontvallen. Willen we daar in Brussel, Antwerpen en Gent naartoe?

Maar er is nog een tweede reden, minder belicht, waarom leerkrachten niet moedeloos moeten worden. Onderzoek na onderzoek wordt duidelijker wat ze wel en net niet moeten doen om de kwaliteit op te krikken. Het inoefenen van grammatica of wiskunderegels, tot vervelens toe en tot de leerlingen ze echt kunnen, heeft bijvoorbeeld wel degelijk nut.

Of nog: de populaire niveaugroepen, waarbij je de zwakke en sterke leerlingen uit elkaar haalt en in aparte groepen zet voor wiskunde of Nederlands, zijn een fout goed idee. Internationaal onderzoek suggereert nu al dat je die groepjes best gewoon weer samen in één ouderwets klaslokaal kunt zetten. En zo zijn er nog tal van methodieken en ingrepen die steeds meer uitgepuurd raken. Leerkrachten kunnen daar allemaal moed uit putten om hun klassen weer beter te laten presteren.