Elk moment verwacht ik dat Charles uit zijn rol valt en zich ruggelings in de rouwende massa gooit

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Emoties en hoe ermee om te gaan: deze week prachtige voorbeelden van gezien.

Na de eclatante overwinning van Club Brugge tegen Porto maakte menig tifoso zich zorgen over de reactie van trainer Carl Hoefkens bij de doelpunten: hij had er geen. Hij bleef ijskoud ijsberen langs het veld, kauwgum kauwend, het hoofd naar de grond gericht, alsof de doelpunten geen cadeau maar een straf waren.

Vel van het beer, match nog niet gedaan, weer vol aan de bak.

Wat een verademing.

Wat een verschil met de reacties van zowat al zijn vakgenoten, die in dure pakken dan wel trainingsbroek het gedrag van een scheelgezopen bonobo imiteren als er eentje een goal maakt aan de juiste kant.

Ik heb het niet geturfd, maar het zijn zeker niet alleen de Latijnse types die het konijn in zich loslaten, schuimbekkend bankzitters op de mond kussen of zich ruggelings in het publiek gooien. Conte, Mourinho, Guardiola, maar ook Klopp en Van Gaal: operettetrainers zonder weerga, overspannen gedrag dat helemaal past in onze overspannen tijdsgeest.

Hoefkens daarentegen reageerde ingetogen, alsof hij het zelf niet kon geloven.

Het deed denken, om maar eens een bruggetje te maken waarmee vergeleken de Golden Gate Bridge een wankele ezelsbrug is, aan de reacties van de Britten bij het overlijden van hun geliefde koningin: alsof ze het niet konden geloven.

En toch wel, want het besje had een gezegende leeftijd: men kon het wel geloven, maar wilde het niet.

Maar ik moet u niets vertellen, want u zit waarschijnlijk toch al van zeven uur naar de lichtbak met duizend kleuren te staren om geen moment van de uitvaart te missen.

Het wordt tijd dat ze te ruste wordt gelegd, want de familie trekt het niet meer. Dag en nacht in touw met al die camera’s op je ­kanis: het doet wat met een mens, zelfs als je dat gewoon bent.

De hele dag strak in pak of uniform, de hele tijd dat dodendansje achter die kist, zeven miljard keer ‘God Save the Queen’, of is het nu ‘King’, horen: het jaagt de meest ervaren royale nepoot de gordijnen in.

Elk moment verwacht ik dat Charles uit zijn rol valt en zich ruggelings in de rouwende massa gooit, waarna hij crowdsurfend naar het volgende rouwmoment gedragen wordt.

Dat hij op knappen staat bleek deze week al toen hij een zoveelste Belangrijk Papier moest ondertekenen en de pen bleek te lekken.

“Ik haat het”, beet de monarch zijn bibberende vrouw toe, “dat gebeurt nu élke keer.”

Doodse stilte volgde.

Als het nog mislukt met dat koningschap wacht hem een mooie carrière als trainer.