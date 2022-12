Jeroen Olyslaegers is columnist.

Het leven tussen haakjes, zo herinnert ge het u als kind. Plots was heel die familie er met zoveel stemmen en stemmingen. Elk van hen liep er versierd bij, omhangen met innerlijk licht, slingers en ballen. Alles was een vrolijk té. Al het eten was te veel, waardoor de nonkels zich uitstrekten op zetels en zich door slaap lieten overmannen.

Elk luid gesprek tijdens de koffie met cognac leek er een op leven en dood. Alles trilde. Ge waart een pijl die dagenlang opgespannen bleef en op het nieuwe jaar was gericht. Na het voorlezen van uw nieuwjaarsbrief landde gij ietwat onhandig in een vers jaar, voorbij het sluitingshaakje van de feestweek en in een harder licht.

Geschenkpapier werd tot proppen herleid. Geschenken werden onttoverde dingen. Tijdens dat verhevigde leven tussen de haakjes waart ge steeds omgeven. Niets deed u vermoeden dat er mensen bestonden die geen familie hadden. Tussen de haakjes waren er momenten dat ge liever alleen waart, zonder te weten wat eenzaamheid was.