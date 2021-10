Elk jaar schijnt er wel een reden te zijn om niet te hervormen, niet te hard van stapel te lopen en niet verstandig te investeren

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Sommige politieke rituelen blijven onveranderlijk, wat ook de kleurencombinatie van de regering is. De aanloop naar een begrotingsakkoord is zo’n traditie. Eerst wordt telkens weer de spanning opgevoerd. Cijfers en prognoses schetsen een somber beeld: er zullen – komt ie – ‘harde keuzes’ moeten worden gemaakt. Eisenpakketten van links en rechts geven een extra zweepslag: gaat de wankele coalitie dit wel overleven?

Hier komt het nieuws: natuurlijk zal de regering het begrotingsconclaaf, dat dit weekend aanvangt, ook ditmaal redelijk probleemloos overleven. De deadline zal op het nippertje gehaald worden – ook dat maakt deel uit van het ritueel. En met die ‘harde keuzes’ zal het ook nu uiteindelijk weer redelijk meevallen.

Een politieke voorspelling maken is altijd een gok, maar niets doet vermoeden dat de regering-De Croo van het vaste scenario zal afwijken. Dat betekent dat ook het resultaat van al dat overleg weleens weinig verrassend zou kunnen zijn: kwartje strijd tegen fiscale fraude hier, onsje verhoging van de accijns op diesel daar, en de begroting kan er officieel weer tegen voor een jaar. Als een akkoord over de sociale lasten voor topvoetballers de belangrijkste doorbraak wordt, weet je dat er weinig bestuurlijke inspiratie in het akkoord zal zitten.

Misschien mogen we nu niet meer verwachten. Misschien moeten we ons er bij neerleggen dat er in deze overgangsperiode uit de coronacrisis niet meer inzit dan het vermijden van de ergste budgettaire en financiële rampen.

Toch is het jammer, bijzonder jammer. Omdat er elk jaar wel een reden schijnt te zijn om niet te hervormen, niet te hard van stapel te lopen en niet verstandig te investeren. Uiteindelijk verliest deze federale regering zo toch weer een jaar om te bewijzen dat ze wel degelijk voor een andere en betere bestuurscultuur wil staan.

De vraag is of het anders kan in dit ingewikkelde land. In een nieuwe publicatie ging de Nationale Bank na hoe het nu precies komt dat de belastingdruk vanwege de Belgische overheden zo hoog ligt. Waar geven die overheden dan meer geld aan uit, als je vergelijkt met de buurlanden? Het antwoord komt volledig overeen met onderzoek dat deze krant al eerder zelf uitvoerde. Het grote verschil zit ’m niet in sociale zekerheid of gezondheidskosten. Wel in economische steunmechanismen zoals loonsubsidies allerhande en in het volume van de veellagige staatsstructuur zelf. Het is dus niet eens zo heel erg moeilijk om de Belgische overheid in te richten op een manier die vriendelijker is voor de burger en voor de schatkist…. mocht de huidige staatsvorm het momenteel niet verhinderen.

De staatsvorm is niet het enige probleem. Zo’n aanpak vergt ook een nuchtere en niet-idealistische kijk op hoe je een klein land het meest efficiënt bestuurt. Het is niet iets waar de politieke meerderheid in dit land de voorbije halve eeuw in uitgeblonken is.