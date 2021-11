Elk huishouden heeft een klimaatactieplan nodig

Maarten Rabaey is journalist bij De Morgen.

De klimaattop in Glasgow begon met een valse noot. De G20 van rijkste industrielanden slaagde er voorafgaand niet in concrete verbintenissen aan te gaan. Toch moeten we oppassen om de huidige onwil van enkele industriestaten niet te gaan gebruiken als excuus om ook minder te moeten doen.

Hier kennen we dit soort bestuurlijk gepoker maar al te goed. De Belgische delegatie in Glasgow spreekt niet met één stem, want Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn het onderling oneens over het klimaatbeleid. Gelukkig maken we er deel uit van een sterke EU-delegatie die kan uitpakken met een Europese klimaatwet, die ons concreet verplicht om tegen 2030 minstens 55 procent minder uit te stoten en tegen 2050 klimaatneutraal te worden.

Om deze klimaatdoelen te bereiken zullen niet alleen onze verkozenen gedurfder moeten handelen maar wij allemaal. Er wordt nog te eenzijdig horizontaal gedacht, gefixeerd op een weegschaal van budgetten en emissies die in evenwicht moet zijn. Deze boekhouderslogica is weliswaar nodig, ook voor de globale balans tussen het rijke Noorden en het armere Zuiden, maar enkel daarmee gaan we de klimaatverandering niet afremmen.

We denken nog te weinig verticaal. Hoe vertalen we snél wat er de komende twee weken in Glasgow globaal wordt afgesproken in concrete, trapsgewijze, actie op het lokale niveau? Hoe kan een transnationale of nationale ondernemer, kleine handelaar of huisgezin nu zijn of haar dagelijks gedrag aanpassen zodat we de klimaatdoelen halen?

De wetenschap biedt ons het laaghangend fruit op een schoteltje aan: van investeren in meer en milieuvriendelijker openbaar vervoer tot de versnelde elektrificatie van alle voertuigen, van woningisolatie tot het opschalen van alternatieve energie, van ontharding tot diversifiëring van ons bomenbestand en een korte keten voor onze voeding. Alleen gaapt er hier nog een te grote kloof tussen de wetenschappers en de politici enerzijds, en de besturen en de burger anderzijds. Een Belgisch Klimaatcentrum, geleid door een klimaatcommissaris, zou vanaf volgend jaar bruggen moeten slaan.

Uit de G20 van dit weekend en Glasgow moeten we nu al onthouden dat een deus ex machina die alles van bovenaf zal regelen niet bestaat. Een Klimaatcentrum mag zich daarom niet enkel richten op het stroomlijnen van beleid maar moet lokale besturen actief helpen radicale klimaatactie te ondernemen.

Waarom niet per gemeente audits organiseren waarmee bedrijven en gezinnen hun ecologische voetafdruk in detail berekenen, gevolgd door advies en een concreet stappenplan om hun handafdruk te veranderen binnen de mate van hun financiële mogelijkheden? Kunnen klimaatcoaches de huishoudens hierbij begeleiden?

Het is tijd dat regeringsleiders lokaal handelen naar wat ze in Glasgow globaal prediken, ook hier. Elk huishouden heeft uiteindelijk een klimaatactieplan nodig, voor klimaatextremen toekomstplannen onvoorspelbaar maken. We zijn het de volgende generatie verschuldigd.