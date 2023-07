Elf juli, feest van de Vlaamse taliban? Onthoofden anno 1300 was een vrij normale manier om iemand te doden

Rolf Falter is historicus, en publiceerde in mei 1302, het jaar van de mythe.

Vieren we vandaag, 11 juli, een feestdag die herinnert aan Vlaamse opstandelingen van 1302, die zich gedroegen als de taliban en de Islamitische Staat (IS)? Het was dit voorjaar even onderwerp van polemiek tussen Jan Dumolyn van de UGent, en Bart De Wever, beiden historici. Maar wat is daarvan correct en wat niet?

In Het verhaal van Vlaanderen (vierde aflevering, te bekijken op VRT-MAX), beschreef Tom Waes de ‘slachtpartij’ aan het einde van de Guldensporenslag van 11 juli 1302. De Vlaamse militieleden maakten hun Franse tegenstanders een voor een af, inbegrepen hun leider Robert van Artois, die zich nochtans overgaf. Waes en de adviserende historici merkten op dat dit tegen de toen geldende feodale erecode was.

Waarop Jan Dumolyn inpikte: “In kronieken in Italië wordt dit beschreven en zegt men dat het een schande is.” De paus reageert ook boos, aldus Dumolyn, en plaatst alle Vlamingen buiten de kerk. “Die werden op dat moment beschouwd als de taliban, als de Islamitische Staat van die tijd, als terroristen waar iedereen tegen was in het buitenland.”

Volksleger

Drie dagen na de uitzending, op 25 januari, reageerde Bart De Wever op de uitspraken van Dumolyn: “U kent zijn politieke achtergrond? (Dumolyn was kandidaat voor de PVDA bij de gemeenteraadsverkiezingen in Gent, red.) Dan moet je dat soort onzin voor lief nemen, zeker? Maar het klopt dat het resultaat van de Slag ongezien was: een volksleger dat een ridderleger verslaat en de Franse edelen gewoon doodslaat. Dat is een historische waarheid. Maar om daar een morele kwalificatie aan te geven en de Vlamingen te vergelijken met de taliban, is een zware uitschuiver.”

Zoals vaak bij hoogoplopende polemieken is het vertrekpunt een slordige kijk op wat er echt gebeurd is. Ja, de slag bij Kortrijk was een ongeziene slachtpartij, met naar men vermoedt een duizendtal gedode Franse ridders. Ja, de Vlamingen maakten geen gevangenen, tegen het gebruik in.

Maar de slachting was in de eerste plaats het gevolg van het bevel van de aanvoerder van de Vlamingen, de Zeeuwse edelman Jan van Renesse. Hij vroeg uitdrukkelijk geen gevangenen te nemen, maar de tegenstander te doden.

Enige kans

Waarom was dat? Omdat de enige kans van het Vlaamse voetvolk tegen de charge van de Franse ruiters erin bestond hun eigen falanx goed gesloten te houden, met een rij van pieken en lansen in front. Gevangenen wegvoeren kon alleen maar gaten doen ontstaan. Daar kan wel een vorm van ‘klassenhaat’ bovenop gekomen zijn. In zijn rijmkroniek van de veldslag beschreef Lodewijk van Velthem hoe Vlaamse soldaten een Vlaamse ridder die aan Franse zijde vocht met de bijl van boven tot onder doorkliefden “zoals bij het slachten van een varken”.

De ridders zouden de Vlaamse stedelingen bij een overwinning trouwens ook gewoon gedecimeerd hebben, zoals ze dat decennia later een paar keer deden. Want voor het gewone volk bestond geen zogenaamde ‘erecode’. En eigenlijk bestond die ook niet onder ridders. Dit hoort bij de verhaaltjes van De Rode Ridder. Zelfs in tornooien maakten die ridders elkaar soms af.

Haat voerde de Vlaamse opstandelingen zeker tot geweld dat zelfs voor die tijd als buitensporig kan gelden. Een goed voorbeeld is de raid van Pieter de Coninc, Jan Breydel en de Brugse milities eind april 1302 tegen het kasteel van Male. Na het gevecht lieten ze de twaalf gevangen Franse soldaten daar koudweg onthoofden. Velthem vermeldt ook dat De Coninc bij zijn gesprekken een week later met afgevaardigden van Gent “een hoofd met een kraag vroeg, als speciaal geschenk”, het hoofd van een rijke Gentse burger dus.

Klassenhaat

Klassenhaat kan men eventueel ook bij de taliban en IS ontwaren, al zijn dit in essentie ultrareactionairen – islamofascisten – die met terreur en haat tegen het Westen hun eigen feodaliteit willen handhaven. Zeker IS maakte van systematische onthoofdingen zijn waarmerk, soms live op video via sociale media, om maximaal de westerse vijand intimideren. Bij De Coninc kan men in de genoemde voorbeelden ook wel wat intimidatie detecteren. Maar onthoofden anno 1300 was wel een vrij normale manier om iemand te doden in een tijd toen nog geen vuurwapens bestonden. Voor IS was het sadistisch kicken op de extra gruwel van een vergeten praktijk uit het verleden.

Merken we bij dit alles op dat zowel De Wever als Dumolyn in hun elan van alles op een hoop gooiden. Dumolyns beweringen in Het verhaal van Vlaanderen dat de Italiaanse kronieken vanwege de slachtpartij ‘schande spraken’ en dat de paus daarom het interdict over Vlaanderen afkondigde zijn feitelijke onjuistheden. De Wevers vele en forse veralgemeningen in het interview over de ‘postmoderne brigade’ zijn die van een olifant in de porseleinwinkel van de geschiedschrijving.

De verleiding was groot om hier te eindigen met een paar beeldende vergelijkingen over beide polemisten. Maar laten we positief concluderen: dankzij Dumolyn onthouden we dat we aan 11 juli niet te veel heroïek moeten verbinden. De Wever herinnert er ons aan dat we deze datum ook niet hoeven weg te gommen, omdat deze, als moment van emancipatie, een kantelpunt in onze geschiedenis blijft.