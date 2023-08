Moskee en VRT

Mark Elchardus’ vergelijking tussen het financieren van moskeeën en de hypothetische financiering van de VRT door politieke partijen is net zo aantrekkelijk als appels met perziken vergelijken - zeer kleurrijk, maar het resultaat is uiteindelijk nog steeds een fruitsalade.

Ten eerste, de suggestie dat een religieus instituut en een mediakanaal vergelijkbaar zijn in hun doelen en werking is net zo accuraat als het suggereren dat een café en een bibliotheek beide ruimtes zijn voor sociale interactie - enigszins waar, maar hopeloos onvolledig. Religieuze instituten dienen voor spirituele begeleiding en gemeenschap, terwijl mediakanalen primair dienen om te informeren en te entertainen.

Nu Elchardus’ onvermijdelijke punt over objectiviteit. Journalistieke entiteiten moeten zich inspannen voor onpartijdigheid en objectiviteit, terwijl religieuze entiteiten vrijelijk een geloof of overtuiging promoten. Het is bijna alsof hij suggereert dat een voetbalteam en een scheidsrechter dezelfde rol spelen in een wedstrijd omdat ze zich op hetzelfde veld bevinden.

Bovendien, hij suggereert dat de financiering van een religieus instituut door een buitenlandse entiteit op dezelfde wijze directe invloed heeft op de inhoud als de financiering van een journalist door een politieke entiteit. Dat is net zo logisch als het zeggen dat de zon en een bureaulamp hetzelfde effect hebben omdat ze beide licht geven.

Elchardus slaagt erin een gesprek te beginnen, maar vergeet onderweg de nuances en complexiteiten van elk geval.

El Haddioui Brahem

Bea

Wat een geluk dat we in een beschaafd land leven waar euthanasie mogelijk is. Een genadige wetgeving waarbij je zelf beslist hoe ver je met pijn in het leven wil staan . Het is een troost voor iedereen die met ziekte van lichaam of geest geconfronteerd wordt. 150 kilometer van hier moet je bij wet creperen als een hond. Bea Van Der Maat, rust in vrede.

Lucienne Colpaert, Dendermonde