Eindelijk werd de overlast van de nachtvluchten in kaart gebracht. Nu nog de politieke wil vinden

Het lijkt wel een ultiem eerbetoon, het langverwachte rapport dat de geluidshinder rond Zaventem in kaart brengt. Het document van vijftig pagina’s is een kluwen van cijfers, routes, tijdslots en landingsbanen met ronkende namen zoals 25R of 07L. Werkelijk geen kat die er haar jongen in terugvindt. Veel treffender valt de decennialange politieke discussie over de geluidshinder rond de nationale luchthaven niet samen te vatten.

Alles begon toen de Jumbo Jet vijftig jaar geleden op de proppen kwam. Dankzij de Amerikanen konden er in één keer plotseling dubbel zoveel passagiers mee. Om het lawaai van de bulderende motoren voor de Brusselaars te beperken, werd voor het eerst beslist om de vliegtuigen niet langer dwars boven het centrum van de hoofdstad te sturen, maar om ze via een boog in het dunbevolktere noorden om te leiden.

Toen begon het bij wijlen CVP-verkeersminister Jos Chabert toch wat te knagen. Waarom moesten zijn brave dorpsgenoten in Meise hiervan wakker liggen? Even later werden de weekendvluchten dan maar weer afgeleid naar de dichtbevolkte wijken van Brussel. Daar hadden ze oordopjes genoeg. Later sloeg de Brusselse milieuminister Didier Gosuin (DéFi) terug door de vliegtuigen boven Brussel extra strenge geluidsnormen op te leggen.

Sindsdien maakt menig minister er zijn persoonlijk project van om aan de routes te sleutelen. Isabelle Durant (Ecolo) kondigde ooit zelfs een volledig verbod op nachtvluchten aan, maar dat bleek zowat even realistisch als het pleidooi van N-VA om van Brussels Airport een Vlaamse luchthaven te maken. Ook niet bijster succesvol was de poging van Melchior Wathelet (Les Engagés) om voor de verkiezingen in 2014 een aantal routes naar het noorden te verschuiven.

Dat er nu voor het eerst in twintig jaar een document op tafel ligt dat de overlast voor de omwonenden rond Zaventem objectief in kaart brengt, kan dus alleen maar worden toegejuicht. Het vormt de ideale basis voor de zogenaamde vliegwet: een wet die de verdeling van de routes vastklikt en die ook duidelijke spelregels opstelt voor wie later nog eens aan de routes wil morrelen. Het zou een einde maken aan de opeenstapeling van actiegroepen, rechtszaken en communautaire steken tussen Vlaanderen en Brussel.

Nu ja, of niet. Want alles staat of valt natuurlijk met de politieke wil om een akkoord te bereiken. En die is er duidelijk niet. Federaal mobiliteitsminister Georges Gilkinet (Ecolo) bijt al twee jaar de tanden stuk op dit ‘klotedossier’, zoals Bert Anciaux het ooit noemde, en lijkt niet van plan om er de handen aan te verbranden. Een overlegplatform ‘onder leiding van een onafhankelijke moderator’ moet nu een oplossing bedenken.

Niet dat Gilkinet veel steun krijgt. In Vlaanderen schoten N-VA-ministers Ben Weyts en Zuhal Demir drie weken geleden nog een studie af die de zaken moest objectiveren. Brussel deed twee jaar geleden hetzelfde. Want als de ministers in beide gewesten ergens in overeenkomen, dan is het toch dit: nog liever met z’n allen te pletter storten dan toegeven.