Eindelijk weer wat rente op uw spaargeld (en dat zal er alleen maar beter op worden)

Met de Belgische begroting is het slecht gesteld: daarmee trappen we een open deur in. We behoren met een tekort van om en bij de zes procent tot de slechtste leerlingen van de Europese klas. Veel heeft te maken met de manier waarop we een begroting opstellen, zegt begrotingsexpert Wim Moesen in een gesprek met onze krant. “Ons begrotingsconclaaf is manifest inefficiënt omdat we veel te laat beginnen. Dat was niet alleen vorig jaar zo, maar het is de terugkerende teleurstelling van een slechte gewoonte.” Daarin zal snel verandering moeten komen opdat we door de Europese Commissie niet worden gesanctioneerd. Die zal zijn controlemechanisme binnenkort grondig aanpassen.

Nog slecht nieuws is dat we overstelpt blijven worden met hogere prijzen door de gestegen energiekosten. Zo blijkt dat een kamer in een woon-zorgcentrum vorig jaar liefst 90 euro per maand duurder is geworden. En dit jaar volgt er opnieuw een verhoging. Dat leidt ertoe dat ouderen zonder veel spaargeld en met een klein pensioentje in de problemen komen. “Ze dreigen thuis in een kwetsbare situatie te blijven zitten omdat de financiële drempel naar een woon-zorgcentrum te groot is”, zegt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad.

Ook voor vliegtuigtickets zult u binnenkort heel wat meer moeten betalen. De EU komt met langverwachte milieumaatregelen die een einde maken aan belastingvrij vliegen. Er zal ongeveer 20 tot 50 euro per retourticket voor vluchten binnen Europa bijkomen, afhankelijk van hoe ver u vliegt. Op de woningmarkt is er iets beter nieuws: de prijzen van woningen gingen vorig jaar nog omhoog, maar ze bleven een heel stuk onder de inflatie. De woningmarkt is stilaan aan het vertragen, vooral door de fors gestegen hypothecaire rentes, waardoor het veel duurder is geworden om te lenen.

Heeft u ondanks alles toch nog wat spaargeld? Dan is het goed om te weten dat spaarboekjes weer een klein beetje rente opleveren en dat er een echte concurrentiestrijd is losgebarsten tussen de verschillende banken. Stilaan gaan de spaarrentes bij de grootbanken weer naar de één procent toe. Door de enorm hoge inflatie blijven het verliesboekjes, maar naar het einde van het jaar toe zou dat al minder het geval moeten zijn door hogere rentes en een lagere inflatie.

Voor CEO’s van grote en kleine Belgische bedrijven zijn het moeilijke tijden met enorm veel onzekerheid door de energiecrisis en de stijgende loonkosten. Maar ondanks de automatische indexering krijgen werknemers “al jaren niet waar ze recht op hebben”, geeft de socialistische vakbond ABVV aan in zijn jaarlijkse sociaaleconomische barometer. Zo blijkt dat de reële uurlonen (gecorrigeerd voor inflatie) de afgelopen dertien jaar slechts met één procent gestegen zijn in ons land, in Duitsland gingen ze er met vijftien procent op vooruit. “De werkgevers moeten stoppen met onheilstijdingen over de concurrentiepositie van de Belgische ondernemingen en met hun kritiek op de indexatie”, zegt algemeen secretaris Miranda Ulens. Dat het sociaal overleg dit jaar stroef zal blijven verlopen, is nu al duidelijk.

