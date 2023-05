Frederik De Backer is columnist.

Op Hemelvaartsdag viert Vlaanderen de opgang van Jezus Christus met stilstand op de snelweg. Eindelijk heeft de zon zich een weg door donkere wolken gestraald, eindelijk heb je een reden om 30 euro te geven aan een lauwe garnaalkroket met amper gebakken friet – nu enkel nog voorbij Drongen geraken.

Terwijl je met bloeddoorlopen ogen en een in het stuur verzonken gebit het ene mirakel herdenkt, hoop je al op een tweede: dat professoren eindelijk normaal met hun collega’s en studenten zouden omgaan, of op zijn minst dat hun werkgevers dergelijk gedrag niet keer op keer onder de mat zouden proberen te vegen. Ze zijn vast allang tevreden dat er überhaupt nog iemand voor de klas wil staan, deviant of niet.

Je móét stilaan hopen op een mirakel in het onderwijs, want van het beleid mag duidelijk niets worden verwacht. Het leesniveau van onze kinderen is onderhand vergelijkbaar met dat van geïsoleerde stammen in het Amazonewoud en niemand schijnt te weten hoe dat weer kan worden opgekrikt. In landen met een beter onderwijs hebben ze mensen die ons vast zouden aanraden eens te gaan praten met wie in die landen verantwoordelijk is voor dat betere onderwijs, maar die mensen hebben we hier niet, en dus rest ons niets dan gebed.

Veel meer dan dat rest er evenmin in Kenia, waar minstens tweehonderd en mogelijk zelfs achthonderd mensen zichzelf de hongerdood in hebben gebeden voor de mirakels waarin sekteleider en voormalig taxichauffeur Paul Nthenge Emsiekensie grossierde. De man is niet de eerste cabbie die ergens een hel op aarde heeft geschapen: Vladimir Poetin deed het hem voor in Dagestan, Tsjetsjenië, Georgië, Zuid-Ossetië, Abchazië, Syrië, Oekraïne en de Centraal-Afrikaanse Republiek; Paul Stanley en Ace Frehley overal waar KISS optrad.

En zoals jij wacht tot de Citroën voor je in beweging komt, wacht de wereld op Zelensky’s sinds de herfst aangekondigde lenteoffensief, nog zo’n gedoemd mirakel. Hoe sterker het Russische leger zich in eigen land laat voorstellen, hoe zwakker het in het Westen wordt afgeschilderd. Maar zelfs al zou Rusland aantreden met knotsen en slingers, dan nog telt het honderd miljoen inwoners meer dan Oekraïne. Een mens kan één wesp makkelijk de baas, maar geen honderd miljoen.

Het glijdt aan je voorbij zoals de verlichtingspalen dat zouden moeten doen, maar je staat stil en de radio braakt allerlei onverteerbaars uit. En je denkt aan vroeger, toen je ook stilstond maar dan gezeten op de achterbank, en aan hoe mooi alles toen was. De muziek op het cassettetje met het beige label, de bloemen in de berm, hoe je moeder achter zich tastte en je zachtjes boven je knie kneep.

Maar je zit hier, wachtend op een mirakel en amper gebakken friet.