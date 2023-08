Eindelijk een antwoord op de vraag waarom mensen spoken zien. Nu nog een oplossing

Frederik De Backer is columnist.

Óns televisielandschap mag dan wel zijn verzonken, het Britse blijft vooralsnog boven wansmaak. Hier vraagt men zich komend najaar af welke bekende Vlaming zich het best in een vrouw verkleedt – mocht Ben Weyts’ tv-schnabbelkaart vol zijn, dan is Vincent Van Quickenborne misschien wel gebaat bij wat opsmuk, en anders zijn imago wel. Ook heeft iemand, inmiddels toch met verf en borstel in de weer, nog een paar honderdduizend euro gevonden om van Canvas VRT Canvas te maken, zodoende een eind makend aan zesentwintig jaar verwarring met VTM.

’t Is dat Dany Verstraeten met pensioen gaat, of we spraken van VRT Wim De Vilder.

Met dat soort onnozelheden houdt men zich aan de overkant van het Kanaal niet bezig. De BBC blijft een baken van bittere ernst, waarop nog plaats is voor harde wetenschap. Zo geeft Paranormal: The Girl, the Ghost and the Gravestone straks eindelijk een antwoord op de vraag waarom mensen spoken zien. En om haar klasse te etaleren, omdat een echte kwaliteitszender zijn publiek niet hijgerig achterna loopt, deed de BBC dat vorige week op haar website al zelf.

Zo is slaapverlamming een mogelijkheid, waarbij iemand tijdens de remslaap wakker wordt maar zich niet kan verroeren. Naast een gevoel alsof iemand in de kamer aanwezig is of het lichaam van de halfslaper op de matras neerdrukt, zijn ook hallucinaties mogelijk.

Aspergillusschimmels kunnen dan weer kortademigheid en ontstoken gezichtszenuwen veroorzaken waardoor donkere schimmen voor iemands ogen lijken te zweven, terwijl die van het geslacht Stachybotrys bij een test in een lab ooit muizen bang maakten. Beide fungi komen vaak voor in oude gebouwen, wat een verklaring zou kunnen zijn voor het fenomeen spookhuizen.

Een simpeler oorzaak is dat wie gelooft in geesten sneller geneigd is er een te zien; een ingewikkelder dat elektromagnetische velden iemands hersensignalen zouden verstoren, of dat lage geluidsfrequenties mogelijk onze oogbollen doen trillen, met optische illusies tot gevolg.

Eindelijk antwoorden, nu nog oplossingen voor de vele slapeloze nachten waarin Jan Jambon, ratelend met kettingen en verkleed als Dame Edna, in een hoek van mijn kamer staat en fluistert dat ik er goed uitzie, goed dans, goed zing en een goede ethaankraker zou zijn, eerst nauwelijks hoorbaar maar met iedere herhaling luider tot uiteindelijk oorverdovend, alvorens me een Zomerhit-trofee en een waarborg voor 500 miljoen naar de kop te keilen en in huiveringwekkend schateren uit te barsten, waarna een doorschijnende Niels Destadsbader me neerdrukt op de matras, toeschreeuwt waar zijn shiny floor-show blijft, vervolgens de vingers in zijn mond- en ooghoeken duwt, zijn gezicht strak naar achteren trekt en me meermaals vraagt naar mijn geheim, me liefste noemt en opdraagt het hem verklappen.

Mijn oogbollen trillen hun kassen uit, elke zenuw ontstoken, helaas niet in die mate dat Vlaamse televisie me bespaard blijft.