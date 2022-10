Eind oktober, 23 graden. Niet normaal meer? Met het nieuwe normaal is dat wel normaal

Valerie Trouet is klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Arizona (VS) en auteur van Wat bomen ons vertellen. Haar column verschijnt maandelijks.

De invloed van tv-figuren op de publieke kennis verbaast me keer op keer. Hier in de VS, bijvoorbeeld, hoef ik in mijn les ‘Tree rings and isotopes’, zelden uit te leggen wat isotopen zijn. Iedereen die ooit wel eens naar The Simpsons heeft gekeken, weet dat isotopes niet alleen de naam is van Springfields honkbalteam, maar ook dat het chemische elementen zijn met hetzelfde aantal protonen, maar een ander aantal neutronen, zoals koolstof-12 en het radioactieve koolstof-14. In België, daarentegen, krijg ik dikwijls fronsende wenkbrauwen te zien wanneer ik over isotopen praat, maar is iedereen, dankzij Armand Pien, dan weer mee met de straalstroom.

Mee met de straalstroom zou een goede naam kunnen zijn voor een tv-programma. Een reisprogramma waarin een groep BV’s (of andersvaliden of 65-plussers, waarom niet) in een zeppelin op hoge hoogte in oostwaartse richting de hele noordelijke hemisfeer rondtrekt. En onderweg spelen ze een weergerelateerde afvallingsrace: de ene moet op de vlucht voor een bosbrand in Californië, de andere wordt weggespoeld door een overstroming in het VK, en een derde wordt overvallen door een hittegolf in Griekenland. Spannend!

Als Mee met de straalstroom hoge kijkcijfers haalt en meerdere seizoenen meegaat, dan mogen de deelnemers zich ook aan een immer langere reis en aan immer grilligere weersextremen verwachten. Want onder onze onophoudelijke uitstoot aan broeikassen blijkt geen enkel aspect van ons klimaatsysteem onberoerd. Ook de almachtige straalstroom niet.

Dat merken we deze week in België. Het is eind oktober en het is zonnig met een temperatuur van 23 graden. Dat is niet normaal meer, hoor ik mijn Belgische vrienden zeggen. Maar met het nieuwe normaal is dat wel normaal.

Met 416 ppm koolstofdioxide in onze atmosfeer mogen we niet alleen hogere gemiddelde temperaturen verwachten, maar ook hogere uitschieters. De straalstroom vertraagt dan en maakt grotere golven waardoor warme temperaturen uit het zuiden – uit de Azoren in ons geval – veel verder naar het noorden reiken dan ‘normaal’. Het is de dubbele invloed van de directe klimaatopwarming en van de meanderende straalstroom die ons deze herfsthittegolf bezorgt.

Misschien kan Mee met de straalstroom zo wel een interactief programma worden, waarbij kijkers met hun koolstofdioxide-uitstoot meebepalen hoe hard de deelnemers het te verduren krijgen. Hoe meer CO 2 je uitstoot, hoe extremer de extremen die de BV’s moeten overwinnen. Spannend!

Een journaliste die me onlangs interviewde, versprak zich en sprak over de maalstroom. Dat vond ik mooi, zo in de context van onze huidige draaikolk aan onrust en angst. Misschien kunnen we na twintig seizoenen Straalstroom er een filosofisch vervolg aan breien: Mee met de maalstroom. Waarin we terugblikken op wat we hadden kunnen doen om die klimaatextremen te vermijden. Welke kansen we hebben laten liggen en hoe anders ons leven had kunnen zijn.

Als dat klimaatcentrum niks wordt, dan word ik tv-maker. Ik zie het al helemaal voor me.