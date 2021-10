Eilandmentaliteit helpt België geen meter vooruit, en de wereld al helemaal niet

België is geen eiland en moet investeren in de wereld om zich heen. Dat staat anno 2021 als een paal boven water.

Het afgelopen anderhalf jaar leefden we in de hele wereld in chronische crisisbestrijdingsmodus. Na een eerste coronagolf kwam een tweede. Vaccins kwamen nog maar net in zicht of er was alweer sprake van een derde en zelfs een vierde golf.

De pandemie die bij de jaarwisseling voor velen startte als een ver-van-ons-bedshow houdt de wereld nog steeds stevig in haar greep. Bovendien dreigt haar invloed nog veel verder te reiken. Zo draait de coronacrisis volgens onder meer de Verenigde Naties de decennialange vooruitgang op tal van werkdomeinen in de wereld drastisch terug. Voor het eerst in twintig jaar is de armoede wereldwijd weer toegenomen. Cruciale zaken als gezondheidszorg en onderwijs bevinden zich in de hoek waar duidelijk de klappen vallen.

Solidariteit

Ook honger is een groeiende bedreiging voor steeds meer mensen. Hierbij spelen de diepgaande gevolgen van de klimaatcrisis een cruciale rol. Sinds 2011 zijn de voedselprijzen nog nooit zo hoog geweest.

Die dramatische situatie laat zich in tal van regio’s voelen: kilometerslange rijen voor voedselbanken in Zuid-Afrika, rode lappen die in Zuid-Amerika uit vensters worden gehangen om duidelijk te maken dat de bewoners honger lijden, of voedselconflicten in de Keniaanse hoofdstad Nairobi.

Niet alleen corona zelf, maar vooral haar gevolgen dreigen een veelvoud aan slachtoffers op te eisen. Het veelbesproken ‘nieuwe normaal’ na de crisis waar we zo naar uitkeken dreigt een wrange keerzijde met zich te brengen. Die bronnen van onrecht bestrijden, dat lukt niet vanop ieders spreekwoordelijke eiland.

Het zijn uitdagingen die ons wereldwijd verbinden. Het voorbije anderhalve jaar ondervonden we allemaal hoe sterk onze levens verbonden zijn en hoe broos het evenwicht is.

Toch dient de oplossing zich duidelijk aan in de vorm van één noemer: solidariteit. Immers, als we iets geleerd hebben uit de afgelopen periode, dan is het dat een eilandenmentaliteit ons geen meter vooruithelpt. We zijn pas veilig als iedereen veilig is.

Die uitspraak zou het fundament moeten zijn waarop we bouwen; het houvast dat de weg uit deze crisis en vele andere moet leiden.

Een wereld die in de ban is van virusvarianten en groeiende ongelijkheid is een wereld waarin internationale samenwerking en structurele verandering duidelijk de oplossingen vormen. Solidariteit houdt in dat we belastingen internationaal eerlijk organiseren, dat we de wereldwijde uitstoot drastisch terugdringen, handelsrelaties eerlijk maken en nog zo veel meer. De gedeelde uitdagingen liggen er.

0,7 procent

Daarom is het cruciaal dat we als land onze achterstand op het vlak van die solidariteit inhalen en investeren in een betere wereld.

Werken aan de veerkracht van de kwetsbaarste landen wordt essentieel om dat doel te bereiken. De instrumenten daarvoor liggen al lang te wachten op degelijke investeringen.

Zo beloofden rijke industrielanden maar liefst vijftig jaar geleden om 0,7 procent van hun rijkdom te investeren in ontwikkelingssamenwerking, een bescheiden vorm van herverdeling.

België zit vandaag op slechts 0,46 procent, terwijl de partijprogramma’s van de meeste regeringspartijen en ook het regeerakkoord het erover eens zijn: de belofte om werk te maken van een bindend groeipad naar 0,7 procent staat er duidelijk in.

Klimaatfinanciering

Maar ook die andere cruciale hefboom mogen we niet uit het oog verliezen: internationale klimaatfinanciering. Ontwikkelingslanden ondersteunen in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatcrisis en de uitdagingen die vergroening met zich meebrengt, is een belangrijke uitdaging.

Ook op dat vlak bevinden we ons op een belangrijk kruispunt. De federale regering engageerde zich vanaf nu tot een jaarlijkse minimumbijdrage van 100 miljoen euro per jaar en een stijging in de komende jaren, maar wat die stijging inhoudt, moet nog duidelijk worden. Dat ze broodnodig is, is evenwel duidelijk. Een eerlijke bijdrage bedraagt voor België namelijk 500 miljoen euro op jaarbasis.

Cruciale keuzes dringen zich dan ook duidelijk op in de begrotingsgesprekken die lopen. Dus, geachte ministers in de federale regering: de uitdagingen zijn helder, de oplossingen eveneens; daar hoeft u enkel in te investeren. Zult u die investering in een betere wereld ook doen?