Maud Vanhauwaert is columnist.

Je was een meisje van elf uit Merksem. Misschien hield je van paardrijden, van glitterstiften of van drummen. Eigenlijk weet ik niets over je leven, wel over je dood. Meer nog: het is door je dood dat ik van je leven weet. De kogel liet niet alleen een krater na in je lichaam, maar ook in jouw familie, in jouw klas en in het hart van al wie jou dierbaar was. Er wordt stevig gebakkeleid wie schuld draagt en met gespierde taal geschermd over de war on drugs. Maar wie dicht bij jou stond staat nu sprakeloos rond die krater, wezenloos in de leegte starend. Je mama vroeg in een post op social media om voor je te bidden en hoopt verenigd te worden in het paradijs. Ik weet niet hoe dat moet, bidden, en bij het woord ‘paradijs’ geraak ik niet verder dan het beeld van een coke-witte hemel. Dit weekend vier ik mijn negenendertigste verjaardag. Dit weekend word jij begraven. Wij hebben niets met elkaar te maken, maar mijn gedachten zullen bij jou zijn, meisje uit Merksem, elfje voor altijd.