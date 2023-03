Eigenlijk is het nu pas dat ik de paradox van de Westhoek zie

Maud Vanhauwaert is columnist.

Dit jaar staat Veurne in het teken van de poëzie en als ambassadeur van het project trek ik nu wat vaker naar mijn geboortestad. Het doet me iets, door de vlakke velden te rijden.

Het doet me iets, hier en daar een kerkje te zien opdoemen dat als een strenge wijsvinger de hemel in priemt. Het doet me iets, de taal te horen, dat binnensmondse gemompel, die ingeslikte woorden, als zijn ze zelf in een polder verzonken.

Vroeger speelde ik weleens samen met mijn zus in de loopgraven bij de IJzertoren, waar mijn moeder rondleidingen gaf. Wij vonden het vooral een leuk labyrint. Het verhaal van de Eerste Wereldoorlog werd ons op school al vroeg verteld, maar het drong pas veel later tot mij door. En eigenlijk is het nu pas, nu ik al rijdend als vanzelf de tijd in reis, dat ik de paradox van de Westhoek zie: geen land dat zo vlak is, maar ook geen land met zoveel diepte.