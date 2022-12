Eigenlijk is er niets gebeurd: een kind is ziek geworden en vervolgens weer genezen

Jeroen Maris is journalist.

“Ben ik de enige ter wereld die vandaag dit medicijn moet nemen?” Ze is zeven en ziek, een keelontsteking die de dokter een zorgelijke frons ontlokte, en ze hoopt op exclusiviteit. Als ze dan toch driemaal daags dit papperige drankje moet drinken, dan wil ze minstens de enige zijn. De gedachte aan andere kinderen die ziek zijn, of de verhalen over de veldslagen uit mijn jeugd: ze helpen niet, want ze knabbelen aan haar heroïek. Net als van liefde verwachten we van pijn dat hij particulier is.

De eerste dagen zijn in een tranerige lethargie voorbijgegaan. ’s Nachts schrok ze soms wakker, en liet dan in de kamer een zin verdampen die voor haar droom bedoeld was. Ook koorts heeft wat met liefde gemeen: ze komt met een eigen logica en een eigen taal.

Overdag is het appartement een melancholisch kuuroord geworden. Ik zet me aan mijn werk, en voel de ogen priemen: ik heb nu een toeschouwer. Vanuit het bed imiteert ze mijn neuroses. Het aarzelende aaien van het toetsenbord, het frunniken in mijn haar, het kuchje wanneer ik de zinnen niet geslepen krijg en zenuwachtig word. Ze is een goeie kijker.

Gaandeweg schikt ze zich in ziek zijn. Met pragmatische slokken drinkt ze het medicijn, in de spiegel kijkt ze zakelijk naar de afnemende koortsblos op haar wangen, van de scheurkalender in haar hoofd gaat elke dag een blaadje af. Eén dag zal ze weer naar school kunnen, daarna zal de kerstvakantie haar omhelzen.

Eigenlijk is er niets gebeurd de afgelopen week: een kind is ziek geworden en vervolgens weer genezen. Een lichaam heeft even geprotesteerd, zoals op hetzelfde moment in dezelfde wereld duizenden lichamen even protesteerden. En toch zijn de dagen vol en groot geweest: ziekte is humus voor de liefde.