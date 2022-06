Eerstejaarsvakken niet meer meenemen naar derde jaar? ‘Jammer dat overheid voor gemakkelijke oplossing kiest’

Studenten die op het einde van het tweede jaar niet geslaagd zijn voor alle eerstejaarsvakken, kunnen straks niet beginnen aan hun derde jaar. Dat besliste de Vlaamse regering. De pas afgestudeerde Steven Arents (26) en de voorzitter van Jong Vld Gent, Thaïs De Boever (24) reflecteren over de zin of onzin van de beslissing.

STEVEN ARENTS

“Ik ben geen student meer, en studeerde af in juni vorig jaar. Ik heb wel ervaring met het meenemen van vakken: ik zat meerdere jaren in dat systeem. Persoonlijk vond ik dat ergens wel jammer, maar ik ervoer het zeker niet als een probleem. Ik kreeg daardoor zelfs de ruimte om aan mezelf te werken. Zo heb ik een angststoornis, en dat uitte zich ook tijdens mijn studies. Dankzij het traject waarbij ik vakken kon meenemen naar andere jaren, kon ik dus in mijn tempo mijn studies afwerken.

“Dat was voor mij een opluchting. Ik leerde daardoor ook andere kwaliteiten van mezelf ontdekken. Zo had ik meer ruimte om me in te zetten voor andere projecten en bezigheden waarbij ik niet steeds moest presteren, zoals vrijwilligerswerk. Ik vond het wél jammer dat mijn proclamatie niet gelijktijdig was met ‘mijn’ jaar. Het contact met mijn eigenlijke studiegenoten verwaterde ook, maar die impact was voor mij persoonlijk niet heel groot.

Steven Arents: ‘De overheid kiest voor een gemakkelijke oplossing.’ Beeld rv

“Vooral positief is dat je jezelf dus dankzij dit traject beter leert kennen. Het is bijzonder jammer eigenlijk dat de overheid met deze beslissing voor een gemakkelijke oplossing kiest, in plaats van te investeren in goede kadervorming voor studenten, of in persoonlijke trajecten. Studenten hebben grote zorgen tegenwoordig, maar de focus blijft blijkbaar liggen op presteren en studiepunten binnenhalen. Dat is niet de maatschappij waar ik naartoe wil gaan, alleszins.

“Jongeren willen zichzelf ontdekken, ontplooien, ze willen zichzelf zijn. Studeren is daar maar een deeltje van. Met het GIT, het geïndividualiseerde traject, was er nog wat ruimte om dat te doen, maar dat zal straks niet meer lukken voor anderen.”

THAÏS DE BOEVER

“Ik ben studente criminologie en zit momenteel in een modeltraject. Maar daarvoor studeerde ik even rechten en zat ik in een GIT, waarbij ik vakken kon opnemen van andere jaren en ze kon meesleuren.

“Op het eerste gezicht lijkt dat meenemen van vakken een voordeel. Maar het traject was voor mij persoonlijk enorm stressvol en verwarrend. Dat komt doordat ik op den duur nog maar weinig overzicht had omdat ik me opeens in een kluwen van vakken en jaren bevond. Bovendien zat ik op een gegeven moment voor sommige vakken bij studenten van het eerste jaar, en voor andere vakken bij studenten van het derde jaar. Daardoor verdween de verbinding met mijn eigenlijke klasgenoten, de mensen van ‘mijn’ jaar.

Thaïs De Boever: ‘De grens mag nu zeker getrokken worden.’ Beeld rv

“Net door die minder positieve ervaringen kwam ook het besef dat het tijd werd om iets anders te gaan studeren. Ik ben dus geen tegenstander van ‘de knip’ die er straks zal komen. Het lijkt me logisch dat er een lijn uitgezet moet worden met evaluatiecriteria en afstudeervoorwaarden. Het is ook gewoon vreemd om al een bachelorproef te schrijven als je nog niet ­geslaagd bent voor bepaalde eerste­jaars­vakken. Waarmee ik wil zeggen dat het eerste jaar hoger onderwijs een goede graadmeter en vrij bepalend is voor de verdere studie­carrière.

“Daarom mag die grens er nu zeker getrokken worden. Het lijkt me eveneens zinvol om laatstejaarsstudenten van het middelbaar beter te oriënteren. Daar ligt misschien nog een kans voor het beleid. De harde knip die men nu gaat door­voeren, kan er sowieso wel voor zorgen dat een deel van de studenten sneller een andere richting zal kiezen, zoals ik zelf deed.

“Ik kwam mijn grenzen tegen, net door het huidige systeem, en liep met mijn hoofd tegen de muur. Vervolgens vond ik dus mijn talent, en nu zit ik op mijn plek. ­Alles gaat super­vlot. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest en dat door om te schakelen naar een andere richting.”