Eerst op de wachtlijst en dan een torenhoge energierekening: Vlaamse huurder krijgt twee keer het deksel op de neus

Van vrijdag tot en met vandaag liep in De Morgen ‘Het grote woonrapport’. Een groot journalistiek werk dat heel wat gegevens combineert en een goed overzicht geeft van de individuele gemeenten. De conclusie: de Vlaamse huurder wordt dubbel gejost. Wie een betaalbare (sociale) woning zoekt, komt jaren op een wachtlijst terecht. En wie het geluk heeft toch een woning op de kop te tikken, woont wellicht in een slecht geïsoleerde woning met torenhoge energierekening.

Deze twee uitdagingen kunnen prima worden aangepakt. Maar de Vlaamse regering met ministers Diependaele en Demir (N-VA) doen het tegenovergestelde van wat nodig is.

Er zijn veel te weinig sociale woningen in Vlaanderen. In iedere internationale vergelijking over sociale woningbouw is Vlaanderen zwakste leerling uit de klas. De wachtlijsten zijn nog nooit zo lang geweest. Voor ieder gezin dat een sociale woning huurt, staat er eentje op een wachtlijst. De gemiddelde wachttijd is intussen meer dan drie jaar.

Nochtans is er geld. De Vlaamse regering heeft 4,5 miljard euro voorzien voor sociale woningbouw. Maar in plaats van bouwplannen te maken met dat budget, komt Vlaanderen vooral met plannen om de bouw van sociale woningen af te remmen. Zo worden huisvestingsmaatschappijen verplicht om te fuseren tot één woonmaatschappij. Een complexe operatie die alle focus weghaalt van de bouw. Er wordt ook beslist om gemeenten die over meer dan 15 procent sociale woningen beschikken op hun grondgebied, niet langer financieel te ondersteunen. De goede leerlingen worden gestraft.

Het gevolg van dit non-beleid is dat dit jaar alleen al meer dan 1 miljard euro, goed voor de bouw van minstens 5.000 sociale woningen, niet werd uitgegeven. Erger nog. Minister Diependaele besliste zelfs om de helft van dat budget dan maar cadeau te doen aan de private sector. Er moet dringend een noodplan komen in samenspraak met steden en gemeenten. Als we die keuze nú maken kan er binnen tien jaar écht perspectief zijn voor die wachtlijst. De miljarden(!) zijn er, ze vragen enkel een minister die zijn handen vuil maakt en zijn werk wél doet.

Slecht geïsoleerd

Vlaamse huurders wonen in de slechtst geïsoleerde woningen van Europa. Naast de hoge huurprijzen op de private markt worden ze dus ook nog eens geconfronteerd met een extra hoge energiefactuur.

Het antwoord van minister Demir? Renteloze leningen om te renoveren. Ook dit jaar kondigde Demir opnieuw 1 miljard aan voor deze maatregel. Maar wie kan er een lening aangaan als je op het einde van de maand nog niet eens je facturen kan betalen? En welke incentive heeft een verhuurder bij het renoveren van zijn huurwoning? De kosten zijn voor hem, de opbrengsten voor zijn huurder.