Jeroen Olyslaegers is schrijver en De Morgen-columnist. Zijn column verschijnt twee keer per week, afwisselend met Maud Vanhauwaert en Jana Antonissen.

Hebt ge spijt? Eergisteren was er een vredesbetoging in Brussel. 2.500 man en ge waart er niet bij. Twee dagen ervoor was er een klimaatbetoging. 1.700 man was er. Ook daar waart ge niet bij. En vijf dagen daarvoor waren er betogingen tegen racisme. Ge waart er niet.

Die vredesbetoging op zondag was extra ambetant. Net die dag moest ge in Brussel-Noord afstappen om de trein naar Antwerpen te halen en ge hoopte geen bekenden tegen te komen die u zouden vragen waarom ge niet meeliep. Met dat nogal hypocriet zelfverwijt kwam wat anders. Ge keek achteraf naar een foto op een nieuwssite van een welmenende man die met een glimlach voor vrede betoogde. Ineens kwam er nijd omdat ge het niet kon opbrengen die mens te zijn.

Wat later gaat ge eten met twee vrienden. Met een van hen stapt ge de veel te zachte avond in. Ge vroeg: ‘Hebt gij ook dat gevoel opgesloten te zitten in een ander zijn nachtmerrie?’ Uw vriend schudde zijn hoofd. Daar was uw nijd weer en die heeft niks met spijt te maken.