Frederik De Backer is columnist.

Goed, het onderwijs is naar de kloten, opdoeken dan maar. Dat had al veel eerder moeten gebeuren, meer bepaald in 1999, toen ik naar het eerste middelbaar ging. De lagere school heeft nog enig nut – als ik nooit had leren lezen, hoe had ik dan de gesprekken tussen Kim en Khloé moeten volgen? Of tussen Kylie en Kendall? Of tussen Sam Gooris en eender wie? – maar zodra men ons dat ellendige Frans begon op te lepelen, was de lol er voor mij wel van af. Nergens voor nodig – zeker niet na 2024.

School is ook gewoon niet leuk. Terwijl het daar toch om draait. Gun die gekke kids toch hun plezier nu het nog kan! Later krijgen ze nog genoeg te maken met hufters en proleten en mensen die er anders uitzien dan zij. Geef hen een iPad in handen, daarmee zijn zij zoet en kunnen wij voortpraten over crypto.

Eenmaal de twaalf voorbij heeft een kind niets meer te leren. Het kan zijn veters strikken, het kan alleen naar het toilet, het is, kortom, klaar voor een carrière. In de reclamewereld kom je af en toe zelfs iemand tegen die het uur ook van zo’n klok met wijzers kan aflezen, maar die sector is dan ook een Champions League voor werkwilligen, daar dromen we allemaal van.

Nu bij uitbreiding ook de hele wereld naar de kloten gaat, moeten we echter realistisch zijn. Niet iedereen moet tot duizend kunnen tellen. Niet iedereen moet weten waar de Samber ligt of wie Dirk Frimout is. Aan de vooravond van een nieuwe 19de eeuw hebben we niets aan denkers, wat we nodig hebben zijn doeners! Mannen en vrouwen die de handen úít de mouwen en ín het vaderland willen steken! Die rapen trekken zichzelf niet uit de grond! Dat graan dorst zichzelf niet!

Weg dus met dat onderwijs, hoe amusant Ben Weyts er ons ook, sinds hij het in 2019 heeft uitgevonden, vrijwel dagelijks in alle kranten over heeft verteld. De leerkrachten zeggen het zelf: zo kan het niet langer. Te veel administratie, te weinig leraren, eindtermen die intussen vele meters onder de rapen liggen. Zo is het voor niemand meer leuk, alle gratis laptops ten spijt. ’t Is jammer dat het schooljaar voorbij is, anders waren de leraren zonder twijfel de straat op gekomen.

Of privatiseer het, want dit is niks. De ene debiel na de andere komt het schoolgebouw uit gesloft. U heeft ook weleens in een Quick gestaan, u heeft het publiek van eender welk VTM-programma ook weleens bekeken. Een handvol elitescholen volstaat, voor de politici van morgen.

Want om – in tegenstelling tot vroeger, toen men pas de tweede generatie na zich placht te naaien – middels een failliet onderwijssysteem, bouwvallig pensioenstelsel en onbestaand klimaatbeleid het bloedeigen kroost het verderf in te negeren, heb je geen ontwikkelde bevolking nodig. Enkelingen volstaan.