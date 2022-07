Eendracht maakt macht, ook digitaal

Aan de vooravond van de nationale feestdag kunnen we misschien even stilstaan bij hoever ons land staat met digitalisering en de daarmee samenhangende digitale transformatie. Natuurlijk zijn er telkens andere en dringender problemen die de aandacht verdienen, maar de “digitaal is het nieuwe normaal”-uitspraak van landgenoot en wereldwijd gerespecteerd expert Peter Hinssen krijgt aardig wat likes op sociale media. Niet iedereen beseft echter dat een digitale mindset kan helpen bij het aanpakken van zo goed als alle problemen.

In het begin van deze eeuw had België een digitale primeur: nergens ter wereld was er een land waar een digitale identiteitskaart, een eID in het formaat van een bankkaart, in de portefeuille van elke burger terechtkwam. Bill Gates kwam in Brussel persoonlijk dit leiderschap ondersteunen en gaf aan dat de wereld zulke visies nodig had om op versnelde wijze innovatieve oplossingen breed en veilig te introduceren.

Vele jaren later blijkt dat landen zoals Estland deze visie efficiënter hebben uitgerold. België is bij gebrek aan (digitale) samenwerking, besluitvorming en daadkracht intussen op de Desi-index teruggevallen tot de zeventiende plaats van de 27 EU-landen. Een Smart Nation onwaardig.

CovidSafe

Toch barst ons land van het digitale talent. Zo slaagde een team van Digitaal Vlaanderen en de FOD Volksgezondheid er ruim een jaar geleden in om in enkele weken tijd de CovidSafe-app uit te werken en ruim voor de Europese deadline van 1 juli 2021 op de smartphone van vele Belgische burgers te installeren. Een virus werd plots een katalysator voor een versnelde digitalisering. De burger stelde vast dat certificaten veilig en gebruiksvriendelijk op een smartphone konden worden opgeslagen en geraadpleegd. CovidSafe en de Itsme-toepassing vonden in enkele maanden hun weg naar meer dan 6 miljoen Belgische smartphones. Als het echt moet, dan lukt veel in dit land.

De Vlaamse overheid ging op dit elan verder en schonk elke Vlaamse burger iets meer dan een week geleden de Mijn Burgerprofiel-app. Die ontdekte dat een loket zich niet noodzakelijk in het gemeentehuis hoeft te bevinden en wel degelijk 24 uur per dag, zeven dagen per week geopend kan zijn. Sinds 11 juli 2022 is de smartphone van elke Vlaamse burger een e-loket, waar regelmatig functionaliteit wordt toegevoegd zoals KBC en Belfius dat al jaren doen met hun mobiele apps van wereldklasse.

Bruno Segers. Beeld Eric de Mildt

Op soortgelijke wijze had de federale overheid voor de nationale feestdag elke burger een elektronische portefeuille kunnen schenken, die meer dan 6 miljoen Belgische burgers al vanaf dag één zouden kunnen gebruiken. Het volstond immers de bestaande CovidSafe-app om te dopen tot BEapp en naast het covidcertificaat ook de bestaande eID- en rijbewijscertificaten toe te voegen.

Maar die certificaten vallen onder een federale overheidsdienst met een andere visie op digitalisering. De voorbije weken werd het probleem op verschillende vlakken aangekaart, een oplossing lijkt alsnog in de maak. Maar niet dit jaar. Intussen ging alweer veel tijd en geld verloren, bij gebrek aan een gemeenschappelijke visie, samenwerking én luisterbereidheid. Want alleen eendracht maakt macht.

En dat betrof maar een simpele mobiele app. De komende jaren zijn de plannen ambitieuzer en zijn de risico’s dus nog groter.

Vlaanderen

In Vlaanderen heeft men terechte ambities met het Vlaams Datanutsbedrijf en Flanders Technology & Innovation, de remake van de Flanders Technology International-beurzen waarmee de eerste Vlaamse Executieve geschiedenis schreef en waaruit bedrijven als GIMV, Telenet en Imec voortkwamen. Een prachtig initiatief, dat duidelijk zal maken dat de grondstoffen in Vlaanderen wel degelijk tussen 1.50 meter en 2.10 meter boven de grond zitten, met innovatief leiderschap tot gevolg. Zo werd Imec recent aangezocht om de Europese halfgeleiderindustrie te gaan leiden.

De plannen, inclusief de aankondiging van het Vlaams Datanutsbedrijf, worden bekendgemaakt bij de regeringsverklaring in september. Ze zullen uitgevoerd worden in 2024. België neemt in het voorjaar van 2024 het voorzitterschap van de EU waar. Die hefboom hebben we nodig. Want in een globale data-economie die gedomineerd - en gemonetiseerd - wordt door Google, Amazon, Facebook en Apple, lijkt een Vlaams Datanutsbedrijf NV wat kleinschalig.

Moeten we daarom de ambitie niet hebben om vanuit Vlaanderen onmiddellijk, samen met België een European Data Utility-coöperatieve uit te werken? Burgers en overheden moeten controle hebben over hun data en kunnen eventueel mee in de waardeketen getrokken worden - lees: zelf geld verdienen met hun data.

Dankzij Vlaanderen kan België dus wel degelijk een Smart Nation worden, waarnaar andere Europese landen opkijken. Eendracht maakt macht, ook digitaal.