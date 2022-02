Een zogenaamd ‘log’ Europa tegenover de moorddadige brutaliteit van Poetin stellen, is een al te luie kritiek

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Het is opmerkelijk hoeveel kracht uit kan gaan van intimidatie en overweldiging. Je ziet dat, op een nog vrij onschuldig niveau, in binnenlandse debatten waar de luidste roepers zo niet gelijk krijgen, dan toch vaak het meeste gehoor. En je ziet het nu ook op het wereldtoneel, waar dit continent voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog geconfronteerd wordt met een vijandige, militaire invasie in een vrij en onafhankelijk land.

Velen kijken met enige fascinatie naar de moorddadige brutaliteit waarmee de Russische autocraat Vladimir Poetin de wereldkaart probeert te hertekenen naar zijn eigen smaak en overtuiging. Ik wil het niet eens hebben over de nuttige idioten, bijna eensluidend op radicaal rechts en radicaal links, die ideologisch te verblind zijn om hun eigen historische dwaasheden te zien. Ook anderen peilen Poetins autoritaire kracht alsof het vanzelfsprekend is, fabuleren over zijn strategische doorzicht, en stellen daar de zogenaamd logge en lege reactie vanuit de Europese Unie tegenover.

Dat is een luie en makkelijke kritiek. Laten we eerst toch nog even naar de feiten kijken. Vladimir Poetin is een grootschalige oorlog begonnen tegen een buurland, met als enige doel minstens een groot deel van dat land bij Rusland in te lijven of minstens onder Russische knoet te houden. Hij vuurt bommen en raketten af op woonwijken, met een cynische genadeloosheid waarmee hij ook in eigen land afrekent met elke vorm van tegenstand.

Of die aanpak van veel genialiteit en strategische intelligentie getuigt, zal nog moeten blijken. Dat het weinig moeite kost om na een leugenachtige maar al te zichtbare omsingeling een zwakker buurland onder de voet te lopen, is niet zo verrassend. Op langere termijn is een zege minder zeker. Oekraïne duurzaam in bedwang houden, zal veel mensen en veel middelen kosten, in een ander type van strijd. Hoe lang is het Russische volk bereid offers te brengen voor een oorlog die het nooit gewild heeft? En vooral: hoe lang zijn oligarchen in de Poetin-kliek bereid de gevolgen in de portefeuille te voelen?

Want de fase van harde sancties is nu onvermijdelijk geworden. Banken kunnen afgesloten worden van het internationale betaalverkeer, bedrijven kunnen afgesneden worden van Europese technologie, bezittingen kunnen bevroren worden. En intussen moeten de EU-buurlanden van Rusland en Oekraïne onvoorwaardelijke steun krijgen bij de verdediging van hun grenzen en bij de opvang van mogelijke vluchtelingen. Daarover mag geen enkele twijfel bestaan.

Na eeuwen van duister bloedvergieten hebben de inwoners van de Europese democratische ruimte geleerd dat oorlogsdreiging ook met andere middelen beantwoord kan worden. Dat is een teken van vooruitgang, niet van slappe knieën.