Jana Antonissen is journalist. Haar column verschijnt wekelijks.

Een prachtige, van verschillende tinten roze doorschoten zonsopgang. Het uitzicht is weids, grandioos in zijn kalmte. Maar die rust is verraderlijk, weet ik. Want zoals dat in dromen gaat, kondigt onheil zich keurig op voorhand in het bewustzijn aan. Een volle minuut voor de bom besef ik al: dit was het dan.

Een Estse vriendin vertelde hoe ze na een nachtje stappen in het trappenhuis mocht slapen omdat haar partner in haar halfslaap meende dat de Russen aan de bel hingen. Om Poetins troepen de mond te snoeren had ze de parlofoon van de haak gehaald en de deur gebarricadeerd.

Net zoals onze fantasie tijdens de eerste lockdown bij gebrek aan belevenissen ’s nachts massaal ontspoorde, dromen we nu allemaal over oorlog.

Het Dream Mapping Project, een internationale groep die de brug slaat tussen droomwetenschap en kunst, verzamelde de voorbije weken dromen van mensen uit Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland en andere gebieden die direct geraakt worden door de oorlog. De ontstellende intensiteit van de verhalen die ze ontvingen toonde aan hoezeer de dromers worstelden om het losgebarsten oorlogsgeweld te vatten; tevergeefs probeerden er betekenis aan te geven.

Bij meerdere mensen namen de dromen al vóór de start van de oorlog een verontrustende wending. Zo berichtte een vrouw uit het Oekraïense Charkiv over een nachtmerrie die ze enkele dagen voor de Russische inval neerschreef omdat die zo verontrustend was. “Ik droomde over slangen. Ze waren overal, krioelden over mijn dochter en mij. Zij huilde en ik probeerde haar te kalmeren. De slangen beten niet, sisten zelfs niet. Ze wikkelden zich enkel strak om ons heen. Uiteindelijk slaagde ik erin om de slangen van ons af te trekken. Toch schoot ik doodsbang en benauwd wakker.”

De vrouw ontvluchtte Charkiv met haar dochter vlak voor de stad plat gebombardeerd werd.

Dat autoritaire regimes het collectieve onderbewustzijn beïnvloeden toonde de Joods-Duitse journaliste Charlotte Beradt al aan met haar collectieve droomdagboek Das Dritte Reich des Traums. Vanaf 1933, toen Hitler aan de macht kwam, begon ze in het geheim dromen te verzamelen. Met gevaar voor eigen leven zou de ondergedoken journaliste dat een dikke tien jaar lang blijven doen.

Zo noteerde ze in 1935, vijf jaar voor het begin van de Tweede Wereldoorlog, hoe een Joodse advocaat droomde over een lange reis naar Lapland “omdat dat het laatste land op aarde was waar Joden getolereerd werden”. Maar na die uitputtende tocht smeet de douanier zijn paspoort kil in de sneeuw, waar het voorgoed verdween.

“Diep vanbinnen herkent de dromer hoe het systeem werkelijk in elkaar zit”, schrijft psycholoog Bruno Bettelheim in het nawoord van Das Dritte Reich des Traums over de vele voorspellende dromen in de bundel.

Hersenonderzoek heeft uitgewezen dat enge dromen vaak simulaties zijn; voorbereidingen om mogelijke gevaren in de toekomst beter te trotseren. Maar massavernietiging is niet echt iets dat je kan oefenen. Als de bom valt, is het voorbij.