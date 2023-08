Frederik De Backer is columnist.

Ik groet haar op de manier die tien jaar de onze was, met dat woord dat tien jaar het onze was, een variant op iets wat iedereen zegt die niemand zegt dan wij. Tussen ons in liggen een deur en met iedere seconde meer treden. Eerst gaat ze naar het toilet, weet ik, dan gaat ze ontbijten, iets onlogisch, zoals een kom cornflakes met hagelslag en af en toe een schelletje salami tussen twee lepels in. In de kom zal een bodem melk achterblijven en ik zal ze op het aanrecht vinden naast een verfrommeld vel keukenrol dat zoals steeds perfect in de vuilbak zal hebben gekund.

Maar ze gaat niet ontbijten. Ik hoor haar weer de trap op komen. Ze klopt en wacht tot ik alle nachtnaakt heb bedekt. De afgelopen zes weken heeft ze dat nog weleens gedaan, om in doodse stilte propere kleren van een strijkplank te plukken, maar deze keer is anders. Ze komt naast me liggen. Ze is vrolijk, praat honderduit, lacht, maar ik voel haar onrust. Binnen een week verhuist ze.

Ze verhaalt over de teambuilding van gisteren, ze speelt liedjes af uit haar reisplaylist, ze vertelt over hoe ze te enthousiast was toen haar baas een nieuwe stagiair kwam voorstellen. En ik luister. En denk aan hoe ze binnen een week verhuist.

Er gaat geen minuut voorbij waarin ik niet snel even een traan uit een oog heb gewreven. Ik glimlach en raak kort haar schouder aan of wrijf vluchtig over haar rug, en met iedere aanraking vult het besef dat dit me nog maximaal zeven dagen is gegund weer mijn blikveld, al weet ik best dat dit wellicht al de laatste keer is. En ik luister naar de namen die horen bij de foto op haar scherm.

Ik moet niet naar het toilet. Ik heb geen honger. Ik moet nergens heen.

Ik probeer vast te leggen wat dit is. De velux op een spleet, de wasmand bij het voeteneind, ik aan mijn kant, zij aan de hare, de spanning in mijn borst wanneer ik het snikken onderdruk. Het doet zo afgrijselijk veel pijn, maar ik wil niet dat het stopt. Ik wil echt niet dat het stopt.

Er is niets om bang voor te zijn, zeg ik, en ik weet zelf niet goed tegen wie. En dat ik er altijd zal zijn als ze mij nodig heeft. Dat ik haar voor altijd in mij meedraag. Dat ik zonder haar mij niet ben.

Alweer enkele liedjes die aan betekenis hebben gewonnen, namen van mensen die ik nooit ga ontmoeten onthouden, herinneringen aan avonden waar ik niet bij was. Haar bruine ogen, haar haren en haar miljoenste lach die opvullen wat ze tien jaar geleden zijn begonnen in mij uit te slijten. De kom met de bodem melk.

Ze zegt dat ze bang is. Ze zegt dat ze me gaat missen. En ik voel mijn borst openscheuren en snik hoorbaar en mijn duim en wijsvinger verduisteren de kamer en ik hoor mezelf herhalen dat er niets is om bang voor te zijn.