Jeroen Olyslaegers is schrijver en columnist.

Ge overschouwt uw zorgen en weegt ze een voor een. Er zijn er die al jaren meegaan. Er zijn er ook bij waar ge niet meer van wakker ligt. Dat is iets heel merkwaardigs, want de redenen voor die voorbije zorgen zijn niet weg. Ge weet niet wat ervoor heeft gezorgd dat die zorgen minder belangrijk zijn geworden. Mogelijk kwam het door andermans zorgen die ge hebt vergeleken met de uwe en waarbij ge die van u minder zwaar hebt geacht. Net zo goed kan het dat die zorgen het zomaar zijn afgestapt, zonder aanwijsbare reden. Wat een geschenk. Een roekeloze vrolijkheid maakt zich van u meester en ge beveelt de zorgen die nog overblijven zich niet meer aan te stellen. Ga u verzuipen in de zee van zorgen en laat mij met rust, zo spreekt ge hen toe. Ge ziet een paar van die zorgen aanstalten maken om hun zwembroek aan te doen. Ge kijkt naar de zorgen die blijven zitten. Ge nipt van uw thee en uw dag begint. Een van uw zorgen, een met gevoel voor zorgeloze humor, toont een uur later zijn bloot gat.