Zo er van Roald Dahl überhaupt nog één vezel aan een tweede vasthing in die kist ergens in de bodem waarop Great Missenden is gebouwd, dan nu toch niet meer, zoals hij zich deze week moet hebben liggen omdraaien. Honderden passages uit zijn werk, zomaar aangepast of zelfs verwijderd door zijn uitgever: wentelen als een tol ga je ervan.

Weg met de woorden ‘dik’, ‘lelijk’ en ‘stom’! Weg met Rudyard Kipling, wiens boeken de kleine Matilda leest; sleep Jane Austen helemaal van Mansfield Park het kind tegemoet, tot binnen tien jaar ook op haar iets valt aan te merken. De ‘aantrekkelijke’ mevrouw Zilver is nu ‘vriendelijk’, de vosjes in De fantastische Meneer Vos vrouwelijk.

Maak van meneer Darcy dan ook meteen een vrouw, van Kapitein Haddock een vrome pater en van Jezus een Chinees. Zelfs een ‘zwarte’ mantel is geschrapt, ‘wit’ wegtrekken van angst. In de zinnen “Hoe zit het met de rest van de wereld? Hoe zit het met Amerika en Frankrijk, en Holland en Duitsland?” zijn de namen van de landen weggehaald. Want ofwel noem je álle landen, ofwel geen, opdat toch zeker geen enkel landje zich uitgesloten zou voelen.

Een van ’s werelds meest geliefde kinderboekenschrijvers censureren: zelfs Orwell verzint het niet.

Richt uw woorden van dank aan De Gevoeligheidslezer. Het zegt veel over hoe in uitgeverskringen met dedain wordt neergekeken op de schrijvers zonder wie er niet eens een kringetje wás, dat het fenomeen überhaupt bestaat. Want laat u niets wijsmaken, dit gaat niet uit van de wokebeweging. Deze wandaad is niet gepleegd ten behoeve van de lezer, maar van de sjacheraars. Een lezer koopt of hij koopt niet, daar gaat het de grafschenners van Dahls uitgeverij Puffin om, niet om wát de lezer koopt. Het gaat hen en de door Netflix opgekochte Roald Dahl Story Company om de heisa die mensen ofwel nu nog ofwel straks dan naar de winkels jaagt. En naar de streamingdienst natuurlijk, want wedden dat die straks een nieuw op CGI gestoeld snotfilmpje aankondigt? Iedereen bij Puffin mag zich schamen. Zelfs de hoeders van de kunst zien de kunst als niets meer dan een product.

Ik ben geen in mijn gat gebeten fan, ik heb nooit één letter van de man gelezen. Maar ik zet ook weleens een lettertje op papier. Het gaat wie schrijft niet enkel om het verhaal, maar evenzeer of zelfs meer om de taal waaruit dat verhaal steen na steen wordt opgebouwd. Daarin schuilt de magie. Laat Sjakie en de chocoladefabriek met dezelfde verhaalelementen maar in eigen woorden neerpennen door pakweg cultuurpaus Jan Jambon en kijk wat voor keutel van de band komt gerold.

Men breekt het Colosseum toch ook niet af omdat het door slaven is gebouwd? Waarom meent men dan zomaar des schrijvers bouwsels te mogen vertimmeren tot wanstaltige koterij? Zolang op de omslag de woorden ‘Roald’ en ‘Dahl’ prijken, moet iedere voddenmarchand die zich sinds zijn aankoop van een bruin blazertje uitgever laat noemen, met zijn tengels van Dahls woorden afblijven. Anders schrap je zijn naam maar en leg je het ding zó in de vitrine; eens zien hoeveel volk naar huis gaat met een exemplaar van Rijmsoep door Anoniem.

Een kind bewaar je niet onder een glazen stolp in een kluisje. Je laat het in de tuin of in het bos ravotten, met alle schaafwonden en levenslessen die daarmee gepaard gaan. Doe als ouder wat research of doorblader een boek even in de winkel. Leer het kind desnoods met het boek in de hand, als voorbeeld van wat niet meer mag, wat vandaag nog wél gepast is en waarom. Zo ontwikkelt het misschien ooit zelf enige smaak, in plaats van slaafs moeders, excuseer: gedwee ouders fletse brokkenpap te slikken.