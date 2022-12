Een van de positieve gevolgen van de loonindexering: u en ik zijn geld blijven uitgeven

Beste lezer,

Zo op het einde van het jaar viel er nog heel wat nieuws te rapen in de economische sector. In de eerste plaats was er de Europese Centrale Bank, die nog maar eens besliste om de rente met 0,5 procentpunten te verhogen, in een jaar tijd gaat het nu al over een stijging van meer dan 2,5 procentpunten. Zo wordt geprobeerd om de inflatie tegen te gaan, maar het heeft ook wel een aantal belangrijke neveneffecten. Met enige vertraging zien we zo dat sparen weer een heel klein beetje interessant wordt: Belfius verhoogde als eerste grootbank de rente op het spaarboekje naar 0,5 procent, de concurrenten volgen intussen één na één.

En toch moeten we blijven waarschuwen voor het dure leven, waarin niet snel verandering zal komen. Voor sommigen bestaat het er nu dan ook in om bijna dagelijks de energiefactuur tot in detail te monitoren, wat met de koudeprik van begin december tot vervelende vaststellingen leidde: een verbruik op twee weken tijd tot bijna 400 euro was geen uitzondering. Gelukkig hebben we u ook deze week weer kunnen verwennen met heel wat interessante besparingstips over hoe u uw gsm langer kunt gebruiken en of het belangrijk is om niet-gebruikte opladers uit het stopcontact te halen.

De Belgische begroting kwam opnieuw negatief in het nieuws, intussen ook een constante in onze wekelijkse afspraak. De Nationale Bank waarschuwde voor een “risico op ontsporing” door onhoudbare overheidsfinanciën. Het IMF wil dan ook dat ons land volgend jaar al minstens vier miljard euro bespaart. Gelukkig was het niet allemaal kommer en kwel: opvallend is dat de NBB in zijn jaarlijkse vooruitzichten toch geen recessie verwacht voor ons land, in tegenstelling tot de meeste andere analisten. Enkel voor dit kwartaal wordt er een kleine krimp van de economie verwacht van 0,1 procent, maar dat zou zich begin 2023 alweer herstellen. Vooral omdat u en ik geld zijn blijven uitgeven. “Het consumentenvertrouwen in ondernemingen is sterk gedaald”, zegt Geert Langenus, econoom bij de Nationale Bank. “Maar dat stemde niet overeen met de daadwerkelijke verkoop in de winkels.” Het is een van de positieve gevolgen van de loonindexering, die onze koopkracht op peil heeft gehouden.

Hoe is het intussen met de twee bad boys van het Amerikaanse bedrijfsleven? Elon Musk moet na een peiling op Twitter, waarin de meerderheid hem weg wilde, op zoek naar een nieuwe CEO. Het is vooral ook een noodzaak: afgelopen week ging er nog eens meer dan veertig miljard euro beurswaarde van Tesla in rook op. De speculanten zijn het beu dat Musk zijn belangrijkste bedrijf in de steek laat en enkel oog lijkt te hebben voor Twitter. Sam Bankman-Fried, de ex-baas van cryptobeurs FTX, heeft dan weer toegestemd met zijn uitlevering aan de VS. Daar zal hij omwille van fraude vermoedelijk jarenlang de cel in moeten.

Als we het over oplichters hebben: Donald Trump, die momenteel binnenstebuiten wordt gekeerd door de Amerikaanse justitie, had eind vorige week een “grote aankondiging”. Ging hij zijn nieuwe vicepresident bekendmaken? Nee, hij bracht een set digitale NFT-ruilkaarten op de markt met hemzelf als superheld, astronaut en cowboy aan bijna honderd dollar per stuk. Nog geen dag later waren de 45.000 stuks al de deur uit en had hij bijna vijf miljoen euro verdiend aan zijn nog altijd trouwe fans.

Volgende week blikken we terug op het afgelopen jaar, waarin de meest gelezen artikels over geld en economie de revue passeren. Zeker in de gaten houden, dus.

Fijne feestdagen