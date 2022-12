Jana Antonissen is columnist.

Een van de leukste dingen aan kerst is het ongegeneerde consumeren, het schuldloos overgeven aan de koopzucht. Tenslotte leeg je je bankrekening in naam van de lieve vrede en gezelligheid; voor de ander. Maar vergis je niet, wat je geeft doet er wel degelijk toe. Geld verbrassen zonder gelukkig te maken, dat is pas verderfelijk.

Dit jaar stond mijn verlanglijstje zo tjokvol onbetaalbare kledij dat mijn vriend gelijk aankondigde mijn aanbevelingen in de wind te slaan. Uit vergelding meldde ik hetzelfde te doen.

Wat dan wel in die aan huis geleverde pakjes zat, daar hadden we het raden naar. We legden ze, barcodes blinkend naar boven, onder onze grote, met aluminiumfolie versierde Monstera. Het zag er wat uit als een boom die de wachtkamer van een methadonkliniek wil opleuken. Maar goed; hier ging het wél gewoon om het gebaar.

We bleken stiekem toch het meest gewilde item van elkaars lijstje gekocht te hebben: een generositeit die onze consumentmis alsnog een christelijke glans gaf.