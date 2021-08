Een vaccinverplichting raakt aan het recht om zelf over ons lichaam te beslissen. Maar rechten zijn nooit absoluut

Stavros Kelepouris is journalist bij De Morgen.

Eind september zal mogelijk 70 procent van de Brusselaars gevaccineerd zijn. “Veel verder dan dat gaan we niet geraken”, zegt het hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie.

Het is een ontnuchterende vaststelling in het licht van de uitdaging waar we voor staan, want volgens experts zal een vaccinatiegraad van 85 tot 90 procent van de volwassenen nodig zijn om te garanderen dat de zorg niet op zeker moment kopje-onder dreigt te gaan. Het is mogelijk dat die inschatting later te pessimistisch blijkt, maar misschien is dat een gok waar we toch niet al te zeer op moeten bouwen.

Die 70 procent is een probleem. Problemen zijn er om opgelost te worden. Het vervelende aan de situatie is dat er nog weinig eenvoudige oplossingen zijn. De ziekenhuizen nog een keer laten vollopen: niet ideaal. Een pasjesmaatschappij waarbij niet-gevaccineerden geweerd worden uit delen van de publieke ruimte: nee, dank u.

De vraag die we moeten stellen is hoe belangrijk we vaccinatie tegen Covid-19 als maatschappij vinden. Is het antwoord daarop dat zo’n vaccin absoluut nodig is en de enige goeie manier is om de volksgezondheid te garanderen, dan is het logische gevolg een vaccinplicht. Twijfels over de veiligheid van de covidvaccins zullen er altijd zijn, maar zijn met de beste wetenschappelijke kennis van vandaag ongegrond. Die twijfels zijn dus geen reden om te talmen.

Een vaccinverplichting ligt allesbehalve voor de hand. Het raakt aan de lichamelijke integriteit van ieder individu, het recht om zelf over ons lichaam te beslissen. Maar rechten zijn nooit absoluut: ze eindigen waar ze de ander bovenmatig schaden. Er zijn precedenten: het vaccin tegen poliomyelitis is verplicht. Wie zijn kinderen niet inent, kan daarvoor bestraft worden. Omdat we als maatschappij beslist hebben dat de voordelen van het poliovaccin voor mens en samenleving verreweg doorwegen.

Verplichte vaccinatie hoeft heus niet meteen veralgemeend te worden. Waarom niet een verplichting opleggen vanaf een bepaalde leeftijd? We weten dat leeftijd direct en sterk correleert met de kans op zware ziekte na een covidbesmetting. Oudere niet-gevaccineerden zijn dus een groter risico voor de volksgezondheid dan jongere niet-gevaccineerden.

Er is één bevolkingsgroep waarvoor een vaccinverplichting wel enigszins voor de hand ligt: het zorgpersoneel. Het is moeilijk te verdedigen dat mensen die kwetsbaren verzorgen, hen onnodig veel risico kunnen doen lopen op een ziekte die zo ongenadig kan zijn als Covid-19. Ook hier zijn er precedenten: voor zorgmedewerkers is vaccinatie tegen hepatitis B verplicht.

Zal een vaccin voor het zorgpersoneel de vaccinatiegraad op het gewenste niveau brengen? Wellicht niet. Maar het kan een belangrijke stap worden om daar ooit te raken. In Brussel zal winst percentje per percentje geboekt moeten worden.