Een vaccin maakt niet onkwetsbaar, maar covid is nu toch vooral een epidemie van niet-gevaccineerden

De aanzwellende golf coronabesmettingen dreigt een gevaarlijk misverstand te laten ontstaan. Uit het feit dat ook nogal wat gevaccineerde mensen toch besmet raken en zelfs in het ziekenhuis belanden, leiden sommigen af dat vaccinatie er niet toe doet. Dat klopt - uiteraard - niet. Dat een collectieve vaccinatiecampagne ons allerbeste wapen blijft tegen de ergste gevolgen van Covid-19 spreekt vanzelf, maar het is blijkbaar toch nuttig om dat te blijven herhalen.

Dat een vierde coronagolf zich nu aandient, zou op zich geen verrassing mogen zijn. Dit was wat we mochten verwachten in de donkere herfstdagen, of we dat nu graag willen of niet. Andere landen, zoals Nederland, gingen ons vooraf. België volgt nu, in rap tempo, op hetzelfde pad. Dat is een ernstige zaak, maar geen reden tot paniek - juist omdat dit alles zo voorspelbaar en onvermijdelijk is.

Wat wel nog te vermijden valt, is dat het aantal ernstig zieken weer naar een niveau klimt dat massaal menselijk leed en riskante druk op het zorgsysteem met zich meebrengt. Daarom is het belangrijk dat we een antwoord krijgen op de vraag wie er op dit moment in de ziekenhuizen terechtkomt met een covidaandoening. Dat inzicht hebben we nu ten dele. Dit laat toe het beleid te richten op de kwetsbare schakels.

Zo weten we nu dat de pandemie in deze fase in ons land toch vooral een epidemie van niet-gevaccineerden is. De kans dat zij ernstig getroffen worden, is vele malen groter. De vaccinatiegraad moet dus nog altijd omhoog. Dat is niet uitsluitend maar toch vooral een Brussels probleem. Nog altijd worden in de hoofdstad niet alle kansen benut om met name jongeren ingeënt te krijgen. We zeiden het al eerder en we zeggen het opnieuw: hier ligt een zware politieke verantwoordelijkheid voor de bevoegde Brusselse ministers Alain Maron (Ecolo) en Elke Van den Brandt (Groen).

Maar ook oudere gevaccineerde mensen blijven niet buiten schot. Dat illustreert hoe belangrijk het is om die groep extra te beschermen. Verplichte vaccinatie in de zorg zou een no-brainer moeten zijn, wat de vakbond daar verder ook van denkt. Een boostercampagne, zoals de Vlaamse regering nu aankondigt, is ook een goed idee. De uitvoering is wel, alweer, laat gestart, waardoor nu maar meteen alle Vlamingen aan de beurt moeten komen. Dat was misschien niet nodig geweest als de herfst vakkundiger was voorbereid.

Het zal nu wellicht niet genoeg zijn, helaas. Voorop staat dat paniekmaatregelen uit het lockdownrayon koste wat het kost vermeden dienen te worden. In dat opzicht is de terugkeer van het mondmasker op drukke, publieke plaatsen een vervelende maar realistische optie.

Is al dat gejojo frustrerend? Absoluut. In een ideale wereld was dit herfstscenario al mee aangekondigd, toen in de zomer de poorten van het Rijk der Vrijheid opengingen. Helaas hebben de meeste politici dat niet willen zeggen omdat de meesten van ons het liever niet wilden horen.