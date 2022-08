Maarten Rabaey is journalist.

De huiszoeking van het FBI bij Donald Trump mag dan wel een zwaarwichtige juridische reden hebben gehad, zoals vermoedens dat hij nog geheime documenten over kernwapens bezat, dit zal de oud-president alvast politiek niet verzwakken. Integendeel. Trump kan zich nu in zijn geliefkoosde slachtofferrol wentelen. Deze publiciteit effent zijn pad voor een gooi naar herverkiezing, het maakt zijn aanhangers fanatieker en mogelijk zelfs gewelddadig in aanloop naar de midterm-verkiezingen.

Het Amerikaanse justitieministerie en het FBI hadden ongetwijfeld juridisch waterdichte redenen om Trumps villa te doorzoeken. In een normale rechtsstaat zou de verdachte politicus door zijn partij wellicht meteen gevraagd worden een stap opzij te zetten om de rechtsgang op haar beloop te laten. Zo niet in ‘Trump World’, waar dit applaus krijgt.

Zelfs meerdere stemmen uit de Democratische kringen van huidig president Biden erkennen in De Morgen dat het FBI aan Trump onbedoeld een politiek cadeau gaf. Als geen ander weten zij dat de impulsieve oud-president floreert dankzij een diepe wrok onder zijn aanhang tegenover de federale overheid. “Dit maakt Trump net tot een martelaar par excellence”, zegt journalist Michiel Vos.

De gevolgen zijn groot. Een Trump onder vuur is het gevaarlijkst. De campagne voor de tussentijdse Congresverkiezingen, begin november, dreigt nu ook te polariseren rond de agendasetting van Trump – eerder dan rond dwingende beleidsuitdagingen zoals betere koopkracht en energieprijzen.

Wat het meeste zorgen baart, is de groeiende dreiging met geweld tegen de federale overheid door de heetgebakerdsten uit de Trump-aanhang. Donderdag al probeerde een gewapende man een FBI-kantoor in Ohio binnen te breken. De later gedode schutter bleek daags na de huiszoeking dreigementen tegen het FBI te hebben gepost op ‘Truth Social’, het sociale mediaplatform van de oud-president.

Huidig president Joe Biden hield zich tot dusver ver van zijn oude rivaal. Met wetgevend beleid probeert hij het verschil te maken. Zijn historisch klimaatinvesteringsplan eerder deze week is een voorbeeld dat hij in zijn doel slaagt.

Alleen volstaat dit niet om de gefrustreerde Trump-aanhang te kalmeren. In een gepolariseerde samenleving als de VS moet er niet alleen onderzoek worden gevoerd naar ontsporingen, zoals de bestorming van Capitol Hill op 6 januari 2021, maar op alle niveaus preventief worden gepraat om een herhaling van politiek geweld te voorkomen. President Biden vertrekt met Air Force One best niet meer enkel op overzeese missies om democratietoppen te organiseren. Hij zou wat meer onverwacht kunnen landen op afgelegen vliegvelden in Kentucky, West-Virginia of Michigan om in baancafés het gesprek aan te gaan met kiezers die boos en gefrustreerd zijn om verlies van hun welvaart. Want dat is volgens sociologe Arlie Hochschild nog steeds de brandstof van de Trump-machine. Biden zal niet iedereen snel een windmolen kunnen beloven die hun energiefactuur doet kelderen maar een luisterende overheid is het beste begin in de aankomende campagne tegen de schreeuwende uitdager, die ze nu veelal als enige te horen krijgen op hun conservatieve zenders.