Een tiran als Poetin heeft de wereld alleen iets te bieden als wij hem de kans geven

Jeroen Van Horenbeek is columnist.

De oorlog in Oekraïne is gruwelijk ouderwets. In de woorden van Christine Van Den Wyngaert, voormalig rechter van het Internationaal Strafhof, dit weekend: we lijken teruggeslingerd naar de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Soldaten vechten vanuit de loopgraven. Op het slagveld gaat het om wie het meeste kanonnenvlees heeft.

Maar de oorlog in Oekraïne is ook angstwekkend modern. Laat ons dit niet vergeten. De uitkomst ervan zal mee bepaald worden door artificiële intelligentie, hacking en malware. Drones spelen een belangrijke rol in de gevechten. Op sociale media wordt via een complex geheel van influencers en kanalen gestreden om de pr-overwinning.

En terwijl het Russische leger in Oekraïne zelf tegen een patstelling aankijkt - Wagner-baas Jevgeni Prigozjin heeft in een lange tekst op Telegram zaterdag nog het Kremlin opgeroepen om een einde te maken aan de ‘speciale operatie’ - mag de Russische slagkracht online niet onderschat worden. De beïnvloedingsmachine draait op volle toeren.

In de stroom van uitgelekte geheime Amerikaanse documenten bevindt zich zo een rapport over de Russische beïnvloedingscampagne in Afrika. Eigen Afrikaanse televisiezenders, websites en socialemediakanalen worden gebruikt om de publieke opinie op het continent ‘op één lijn te brengen’ met Rusland. Weg van het Westen dus.

Voorbeelden blijken er genoeg. Een nieuw onderzoek van The New York Times vermeldt onder meer Afrique Média; een televisiekanaal dat uitzendt vanuit Kameroen, miljoenen Afrikanen bereikt en sinds kort een partnerschap heeft met RT, de propagandazender van het Kremlin. In de talkshows wordt het heil van Vladimir Poetin gezongen.

Een populaire animatiefilm die via Telegram circuleert - een sociaal medium met 700 miljoen gebruikers (meer dan Twitter) - toont een Wagner-soldaat die samen met West-Afrikaanse militairen moedig vecht tegen een horde Franse zombies. In Mali heeft Wagner sinds een jaar vaste voet aan grond. De Franse militaire operatie is er afgebroken.

Het zou van grote naïviteit getuigen om er als Westen van uit te gaan dat mensen in kwetsbare Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse of Aziatische landen zomaar door de Russische beïnvloedingscampagne heen kijken. Dat de leiders van die landen niet aangetrokken (kunnen) worden door wat Poetin te bieden heeft: roebels, olie, gas en dictatuur.

Het is nu aan het Westen om een degelijk tegenaanbod te formuleren. Om bijvoorbeeld eindelijk de discussie rond de klimaathulp aan het globale Zuiden af te ronden. Want dat het onrechtvaardig is dat arme landen die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatopwarming er veruit het meeste schade van ondervinden, dat is voor iedereen duidelijk.

Om bijvoorbeeld rond energiebevoorrading ervoor te zorgen dat we volwassen afspraken maken met landen in Zuidoost-Azië. Ontwikkelingslanden zoals Bangladesh en Pakistan die met gastekorten kampen omdat het rijke Europa de lng-tankers voor hun neus opkoopt. Hetzelfde Europa dat hen gevraagd heeft over te stappen van steenkool naar gas.

Uiteindelijk heeft een wrede tiran als Poetin de wereld alleen iets te bieden als wij hem daartoe de kans geven.