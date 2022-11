Een sukkelaar en een doeberaar, verenigd in een onnozelaar

Frederik De Backer is columnist.

Hij klapt een taal waarvan men in de kleine stad van de 2 fabrieken geen jota zoudt verstaan, maar à la, andersom geldt evenzeer. Ge slaat de ogen op en voor u staat een sukkelaar. En terwijl ge het blikske uit den automaat haalt, wijst hij u zijn 2eurostuk en hij broebelt iets over een machien onder aan den trap in de konker onder tperron en ge denkt: welzeker, hier staat een sukkelaar.

En ge zegt dat ge geen enkel bijhebt, alleen briefkes, en dat ge very sorry zijt, en stillekens bidt ge Onzelievenheer, al bestaat deze niet, dat hij niet met uw laptop of erger nog, met uw gitaar, zo’n lange van doem-doem-doem, aan de haal gaat gelijk ge daar staat, gepakt en gezakt op tperron van Gent. Want men wacht op u aan teind van tspoor, nog ver voorbij de labor en de filature, waar tstraat nog van jeir is en de moeders savonds hun dochters niet buitenlaten van schrik dat ze naar huis komen met iets dat 9 maand later in tcabinet ligt.

Geen probleem zegt de sukkelaar in zijn taal van over twater, ik kan weergeven op 10, en hij haalt een vol hand enkel uit zijn zakken, stukken van 1, 2 en van 50, een hele kopermijn van haar eigen. Ah, zegt ge, maar ik heb daarvoor geen plek en ge toont uw portefeuille, waaraan inderdaad geen tirret is, en met dat ge hem uw portefeuille toont, ziet ge dat het zelfs geen briefke van 10 is dat ge hebt maar een van 20. Maar ook daarop kan hij weergeven, want almeteens haalt hij een briefke van 10 uit zijn zakken, de sukkelaar die daarjuist nog doef zat.

En daar staat ge op tperron met uw blikske en uw laptop en uw lange gitaar van doem-doem-doem en van de suikerwafel in uw vestzak hadt ge zelfs nog niks gezegd, Backerke, muzikant en dagbladschrijver, want de mensen zouden nog peinzen dat ge tgroot lot gewonnen hebt terwijl ge zelf zo doef als een ei zit. En de trein staat al achter uw rug met open deur op u te wachten en ge zegt tis goed, hier hebt ge mijn briefke van 20 en hij geeft u 10 en begint de stukken te tellen als om u ervan te verzekeren dat hij u niet bedriegen zal. En ge telt mee als om hem ervan te verzekeren dat gij geen doeberaar zijt en tegelijk om te maken dat hij zich spoedt of ge staat daar straks op een leeg perron de trein naar tklein dorp aan de Dender na te kijken.

En met rinkelende zakken tert ge de treden van de trein op en ge zoekt u een plaatske tegenover een tippetotje van ergens tussen terminus en hier dat aan ’t tekenen is in haar schriftje. En nadat ge een paar pagina’s in uw boek over de kapellekensbaan hebt gelezen en u hebt bepeinsd dat Boontje alles van Olyslaegers heeft gepikt, peinst ge: ik ga dat toch eens natellen. En met dat zijn Erembodegem aan u voorbijraast daagt het u: hier zit een sukkelaar en een doeberaar, verenigd in een onnozelaar.