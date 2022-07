Jeroen Olyslaegers is columnist.

Een stuk van uw jeugd stond in brand en de brandweer blijft op post bij de smeulende resten. De eerste beelden van de brandende stadscampus te Antwerpen pompten het bronwater van de herinnering op. Uw moeder stond erop u te vergezellen bij de inschrijving aan de universiteit. Het was daar, in het nu door brand en bluswater aangetaste Hof van Liere dat een jezuïet u monkelend naar uw volledige naam vroeg en uw moeder trots toekeek. Alles leek eeuwenoud. Wist gij toen veel dat ge in een decor zat dat in de jaren dertig door de jezuïeten werd gebouwd tegen wat nog restte uit de zestiende eeuw. En wat dan nog? Leve dat impressionante decor. Ge maakte vanaf die inschrijving deel uit van een leerinstelling met traditie. Enkele jaren geleden kwam zelfs een uil – een echte oehoe – daar even logeren. Dat verhoogde het Harry Potter-effect van de plek. Ge denkt nu aan de rector die is moeten gaan kijken naar dat verwoestende vuur. En zijn pijn als ooggetuige is de uwe. Ge stuurt hem een oehoe met moed.