Een spektakelsamenleving waarin alleen de schreeuwende ‘super!’ en ‘episch!’ aandacht kunnen trekken, lijdt aan toondoofheid

Els van Doesburg is schepen in Antwerpen namens N-VA. Haar column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met Marc Van Ranst.

Werkt u ook in een topteam? Met collega’s die megatoppers zijn? Hebt u eigenlijk al eens iemand ontmoet die in een gewoon team werkt met collega’s die best wel oké zijn?

Van dokters tot makelaars, iedereen is een ‘absolute topper’, de garnaalkroketten die u gisteren voorgeschoteld kreeg ‘abnormaal lekker’ en het doorgestuurde YouTube filmpje ‘het grappigste ooit’. De superlatieveninflatie heeft ons allemaal in de greep. Ik doe er zelf ook gretig aan mee, tot enige ergernis van mijn lief. Hij is niet zo van de uitroeptekens.

Ik kan er ook niet al te veel aan doen, Nederlanders zijn nu eenmaal de Amerikaantjes van Europa. U zou mijn moeder eens moeten horen. Voor ons is het voldoende dat de dirigent op het concert zijn stokje niet laat vallen om een staande ovatie te mogen ontvangen. Wat een avond!

Kritiek formuleren we dan natuurlijk ook in overtreffende trap. Iets is zelden onvriendelijk of weinig charmant maar vaak meteen ‘ontzettend k*t’. Die verbale wapenwedloop zie je overigens ook bij het aanduiden van maatschappelijke fenomenen. Zo zijn mensen niet meer somber of neerslachtig maar meteen depressief. Politieke plannen zijn dan weer zelden minder dan ‘enorme opportuniteiten’.

Vlamingen ervaarde ik vroeger over het algemeen als spaarzamer met superlatieven, applaus én volume. Mentaal iets minder exhibitionistisch zullen we maar zeggen. Wie ooit een Kempisch lief had, kent de wenkbrauwfrons, zuinig getuite lip en instemmende/afkeurende hoofdknik. Die combinatie kan dienen voor het beoordelen van outfits tot restaurantbezoeken. Kempenaren hebben de onderkoelde instemming geperfectioneerd. Maar ook in Vlaanderen staat de capslock steeds vaker aan.

Het lijkt wel alsof we alleen nog maar in uitersten kunnen spreken en doof worden voor subtiliteit en nuance. Een spektakelsamenleving waarin alleen de schreeuwende ‘super!’ en ‘episch!’ aandacht kunnen trekken en elke poging tot gefluister meteen overstemd wordt, lijdt aan toondoofheid.

De ruimte om verschillende registers open te kunnen trekken verkleint, net als onze woordenschat. Dingen zijn alleen nog ofwel superlatief goed of overtreffende trap slecht. Dat werkt natuurlijk uithollend. Het ‘gestoord heerlijke’ voorgerecht moet gevolgd worden door het ‘waanzinnig hemelse’ hoofdgerecht. Intussen beseffen we best dat niet al uw collega’s echte toppers zijn en dat weten ze zelf stiekem ook wel. U bent waarschijnlijk zelf ook niet zo ontzettend top.

Ons gevoelsleven verarmt door de superlatieveninflatie en je kan dat toch moeilijk anders zien dan als hardnekkige puberteit, de weigering om de pootjes gewoon volwassen op de grond te zetten. We blijven hangen in een soort kinderpraat die blijkbaar het hele leven moet doorgaan.

De lelijkste tekening mag ook op de koelkast, want mama vindt het ongelooflijk prachtig en noemt het, omdat het enigszins moeilijk thuis te brengen is, dan maar een Picasso. Geen cijfers meer op het rapport maar wel een lief regenboogje want jij bent sowieso een superkampioentje,… En laat die illusie maar gewoon doorlopen.

Alles wat dan later ietsje minder wordt bejubeld, komt dan natuurlijk meteen binnen als microagressie. Wat wil je, als je al je hele leven een versimpelde alternatieve realiteit voorgeschoteld krijgt. Negatieve feedback is dan niet gewoon jammer of een aanzet om het beter te doen maar maakt iemand meteen ‘totaal gebroken’.

Tussen de zuinige hoofdknik en het beter dan het beste geschreeuw bestaat een hele wereld die ons dreigt te ontgaan. Een wereld waar je kan fluisteren en toch opgemerkt worden bijvoorbeeld. Waar er ook dingen gewoon, normaal en doorsnee zijn én toch de moeite. En af en toe… echt supertop. Maar dan oprecht. Met uitroepteken én capslock.