Een schoenendoos vol medailles, meestal voor deelname, niet voor winst

Jeroen Maris is journalist.

Ze staat plots aan mijn bureau en laat goud en zilver rinkelen. Uit een oude schoenendoos in de kast heeft ze een tiental medailles gevist, en die heeft ze vervolgens rond haar hals geknoopt. Er staat nu een gelauwerde sportvrouw van zeven voor me.

Zodra ik het bestaan van die doos had vermeld, de asse van een sportieve kindertijd die ik verhuizing na verhuizing ben blijven meeslepen, was ze op zoek gegaan. Alle medailles en trofeeën van haar vader, de bewijzen van zoveel zweet en glorie: die wilde ze zien. Ik herinner me hoe ik op die leeftijd zelf verliefd was op het kistje waarin het eremetaal zat dat mijn grootvader verzameld had in de sport: geschiedenis die ik keer op keer wilde opblinken. Maar dat waren echte trofeeën. Mijn medailles waren doorgaans beloningen voor een deelname, niet voor winst.

Ze is geselecteerd voor het Brussels kampioenschap scholenveldloop, en is die wedstrijd al weken in gedachten aan het lopen. Ik probeer haar verwachtingen wat te temperen. Ik wil niet dat ze straks aan de start staat zoals ik indertijd aan de start stond - met een donker dier dat in mijn buikholte woonde, en daar alles aan flarden beet. Stilletjes bid ik dat er straks voor elke deelnemer een trofee is.

Eén medaille in het bijzonder trekt haar aandacht. “Waar kreeg je deze voor?” Ik ben verbaasd dat het halve hartje nog in mijn bezit is, dat het blijkbaar al jaren in deze schoenendoos zit, en leg mijn dochter uit dat het geen medaille is. “Het was een zilveren hartje dat je in tweeën kon breken. De andere helft gaf je dan aan, eh… Aan iemand anders.”

Haar ogen gaan gloeien. Mijn dochter wil nu weten wie ooit het andere halve hartje kreeg. “Dat meisje was vast heel blij”, zegt ze monter. Nu moet ik het haar uitleggen: mijn medailles waren doorgaans beloningen voor een deelname, niet voor winst.