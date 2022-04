‘Een regering die geen lange termijnvisie kan voorleggen heeft maar één toekomst: collectief ontslag nemen’

Oosterweel

Waar is de tijd dat de N-VA riep dat ze alles ging veranderen, lees verbeteren? De Vlaamse autonomie zou haar in staat stellen in één klap alle problemen te laten wegsmelten als sneeuw voor de zon.

De harde realiteit is dat de N-VA er nog nooit in geslaagd is het verschil te maken. Het hoogste resultaat wat De Wever tot nu bereikt heeft, is om van Vlaanderen doodgewoon een ‘klein België’ te maken, dat trouwens lijdt aan dezelfde kwalen als haar grote broer. Hetzelfde, maar dan op kleine schaal.

Wat wel opvalt bij de N-VA zijn haar half­bakken pogingen om haar negatieve soevereiniteit te benadrukken, zeker niet haar bestuursvaardigheid.

Stephaan Taccoen, Brugge

Oosterweel (2)

De Raad van State bevestigt de onbekwaamheid van de Vlaamse regering. Oosterweel zou én moest er komen. Zo beslisten de Antwerpse burgemeester Bart De Wever en de toenmalige Vlaamse regering van Geert Bourgeois. Alle middelen waren goed.

Nu heeft de Raad van State nog maar eens uitgelegd dat deze Vlaamse regering zich niets aantrekt van de Vlaamse burger en al zeker niet over de gezondheid van zijn burgers op de werf. Economie voor alles. Dus legde de Raad van State de werken stil.

Het actualiteitsdebat in het Vlaams parlement was zielig. Het waren ministers Demir en Peeters die de kastanjes uit het vuur mochten halen. Jan Jambon was de vleesgeworden stilte. Je zou van een minister-president meer mogen verwachten.

De pijnpunten in dit dossier blijven dezelfde: er is geen geld, de regering vindt gezondheid onbelangrijk, regelgeving is aanpasbaar en er is geen plan B.

Een regering die zijn eigen regelgeving naast zich neerlegt en geen lange termijnvisie kan voorleggen over zo’n belangrijk project heeft maar één toekomst: collectief ontslag nemen.

Martin Boudry, Oostnieuwkerke