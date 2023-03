Fijn, grof en onbesneden: Frederik De Backer blikt terug op de week. ‘Boer zocht vrouw om zijn belangen te verdedigen en heeft die gevonden in Caroline van der Plas.’

O wat zullen de koetjes straks lieflijk over de weiden dartelen nu onze noorderburen de BoerBurgerBeweging naar de ijlste hoogten van de politieke mesthoop hebben gestemd. Scharrelkoeien, is dat niets? Ach nee, laat ik niet cynisch zijn. Je moet het ReMarkAble, het marketingbureau achter de partij, nageven: het voelde aan wat er leefde onder de bevolking. Boer zocht vrouw om zijn belangen te verdedigen en heeft die gevonden in Caroline van der Plas – ik mag hopen dat eenzaamheid tot de programmapunten behoort, opdat alvast de Nederlandse televisiekijker spoedig van die rommel is verlost.

Mijn felicitaties aan mevrouw Van der Plas. Goed dat het eens geen Fortuyn, Wilders of Baudet is die de gevestigde orde dooreenschudt. Een proteststem kan blijkbaar tóch zonder op een in ganzenpas rondmarcherende idioot te stemmen. Vlaanderen kan er nog iets van leren, had ik bijna geschreven, maar ook de BBB ziet, blijkens haar migratiepamflet ‘Streng met menselijke maat’, liever bruine páárden in de arcadiën staan.

Het valt nog af te wachten of Van der Plas tefalpremier Mark Rutte iets kan maken bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2025, wanneer het echt om de knikkers gaat, hoeveel nieuwe schandalen Ruttes regering tegen dan ongetwijfeld ook alweer moge hebben genegeerd. Op nationaal niveau moet je immers over meer kunnen meepraten dan enkel stikstof. Een Leopard 2 is geen mestkar.

Dat is het gevaar met eenmanspartijen. Van der Plas en de marketingjongens moeten nu snel wat halfbekwaam volk vinden voor de postjes. Op dat vlak kan Nederland dan weer iets leren van Vlaanderen, dat al twintig jaar de gevolgen draagt van één profeet en de twaalf kwijlende apostelen die hij maar achter zich aan blijft slepen. Tussen het vervangen van foto’s die de diversiteit bezingen in schouwburgen door kan Van der Plas alvast haar kennis inzake kleinvee aanwenden om naast migranten nog wat andere zwarte schapen en zondebokken te zoeken. Wat is het Nederlandse equivalent van Walen?

Van der Plas laat zich ‘gewoon Caroline’ noemen, zoals wij hier ook al ‘zeg maar Steve’ Stevaert hadden, en tienduizend andere roergangers die ‘midden de mensen’ stonden. Ik begin ze wat beu te raken, al die gewone mensen in de politiek. Kunnen we het niet eens met buitengewone mensen proberen? Met professoren en filosofen in plaats van met marktkramers en voddenmarchands en wat nog zoal in het rond kakelt. Ben ik de enige die volksvertegenwoordigers wil met een visie die verder reikt dan de volgende verkiezingen? Ik krijg namelijk de indruk dat gewone mensen niet kunnen zorgen voor gewone mensen.

Telkens weer gaat het in de aanloop naar verkiezingen over de noden van de gewone burger, over waarvan de man in de straat zoal wakker ligt. Ondertussen ademt Parijs zijn eigen afvaldampen in, zijn in het Verenigd Koninkrijk de winkelrekken leeg, zijn de winkels hier bij ons niet eens open omdat onze gewone mensen aan het roer niet geven om de rechten van onze gewone mensen aan rek en kassa, en voelen boeren zich waar dan ook voortdurend genegeerd.

Als opkomen voor de kleine man zo rendeert, waarom blijft die laatste dan zo klein? Oh…

Laat ik Van der Plas het voordeel van de twijfel gunnen, op voorwaarde dat zij mij ook iets gunt, namelijk dat ze haar komedie voor zich houdt. Want hoe ze woensdagavond fotogeniek verbaasd stond te wezen in het aanschijn van de televisiecamera’s was me net iets te ingestudeerd. De peilingen hadden al uitgewezen dat haar BoerBurgerBeweging op een veertiental zetels mocht rekenen, slechts twee minder dan de zestien die het er uiteindelijk werden. Doe dus maar gewoon, Caroline.