Een proces is geen referendum. Toch moest de hele mensheid exact weten hoe Sanda Dia aan zijn eind gekomen was

Mark Coenen is columnist.

Je gaat maar één keer dood, maar hoeveel keer kan je dood gaan voor het oog van de hele wereld? Minstens tot het proces over jouw dood afgelopen is, in het geval van Sanda Dia. Elke dag sterft hij opnieuw een beetje, zeker voor hen die hem liefhadden, maar dan in technicolor, want geen enkel detail wordt geschuwd, geen enkel maneuver van de verdediging blijft onvermeld.

Rechtbankverslaggevers deden alsof ze een sportwedstrijd verslaan en hielden de mensheid op elk moment op de hoogte van de minste evolutie die zich op het proces voordeed. Nieuwe argumenten van de verdediging of voorheen onbekend bewijsmateriaal werd meteen gepost en gekaderd en becommentarieerd. Elk moment verwachtte ik een tussenkomst van Eddy Planckaert, die een en ander tegen het licht zou houden.

Het enige wat nog ontbrak, was een dramatisch muziekje. Kere weerom, reuze reuze, kere weerom reuzegom.

Daarbij werd geen enkel verbijsterend aspect, van zeewater tot visolie, onvermeld gelaten: niet alleen de rechtbank maar iedereen moest exact weten hoe hij aan zijn einde gekomen was. Alleen voor de rechters is die detailkennis nodig. Een rechtszaak is geen referendum.

Zijn familie klaagde deze week over de onmenselijkheid die ze al die jaren en zeker nu, in de aanloop van het proces, meemaakt. Ik vrees dat hun lijdensweg nog lang niet voorbij is, want begrijpe wie kan, het vervolg van dit proces is pas voorzien in april volgend jaar. De tomeloze berichtgeving is het voorlopige eindstation van de nieuwsgierigheid naar andermans miserie die ons allen drijft, een waakvlammetje dat een vuurzee wordt dankzij het vliegwiel van de media.

Ondertussen zijn er nog altijd studentenclubs die het nieuwe doopcharter, waarbij ‘schachtenverkoop’ verboden wordt, niet onderschreven hebben. En is het niet zeker of alle jeugdverenigingen wel goed beseffen welke ongepaste baldadigheid er lacherig passeert op hun jaarlijkse overgang, zeker na de obligate bak bier.

De analogie van een rechtszaak met een. voetbalderby was nog duidelijker bij de intrede der gladiatoren gisteren op het proces-De Pauw in Mechelen. Om 8.52 uur werd mij van alle kanten digitaal gemeld dat de beklaagde was gearriveerd aan de rechtszaal. ‘It’s showtime!’ Zo vatte een kop van hln.be een en ander tijdelijk krachtig samen, tot de eindredactie de kwalijke hyperbool gelukkig snel verwijderde. Maar de teneur klopt: met het halve Amazonewoud aan papieren en andere voorbeschouwingen alleen al kan Vlaanderen zijn houtkachels tien winters lang doen branden.

We doen nog altijd of iemand die processen kan winnen, terwijl er, wat er ook beslist wordt, alleen maar verliezers zijn. Zeker bij Sanda Dia is de schade niet alleen onpeilbaar maar ook onherstelbaar.

Pulp Fiction was ooit een film, Pulp Non Fiction is vandaag in alle zalen.