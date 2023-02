In de oorspronkelijke betekenis is het woord ‘demagoog’ beslist een compliment. In de rumoerige Atheense volksvergadering moest je als redenaar je mannetje staan. De behendige redenaar spreekt over een onderwerp dat zijn publiek raakt. En met zorgvuldig gekozen voorbeelden streeft hij naar algemene instemming, van mensen die de kwestie niet ter plekke kunnen onderzoeken. Zo wordt hij een echte ‘leider’ (Grieks: agô) van zijn ‘volk’ (dèmos).

Een portie demagogie en drogredenering was Conner Rousseau niet vreemd. Het nijpende lerarentekort en de nood aan rationalisatie werden geframed met de casus van “de leraar Grieks die aan kleine klasjes lesgeeft, in scholen op twee, drie, of vijf straten van elkaar”. Het voorbeeld is wel heel slecht gekozen. Eerst en vooral, omdat het meestal onwaar is. Zelf bekeek ik de zaak vanuit mijn woonplaats: voor een straal van tien kilometer vond ik welgeteld één school met een volledige Griekse afdeling. En zelfs als het af en toe waar is: hoeveel weegt het kleine aantal leerlingen Grieks voor het totale pakket (ca. 5.000 leerlingen, of 1,4 percent van het totaal)? En wat gedaan met die ‘overtollige’ leraren Grieks? Je kan ze bezwaarlijk inzetten voor de lagere school aan de andere kant van de straat, waar leerlingen al weken op een leerkracht zitten te wachten.

Bommetje

U vermoedde het al. Het debat over het lerarentekort verdient meer dan een bommetje richting klassieke talen. Rousseau had de soms piepkleine klasjes voor de verschillende levensbeschouwingen in het GO! en het OVSG kunnen vermelden. Dat deed hij wijselijk niet, want het recht op deze vrije keuze is verankerd. Hij kon wijzen op overlappingen in aanbod tussen scholen van verschillende koepels. Opnieuw geen goed idee, want vrijheid van onderwijs is grondwettelijk vastgelegd.

Er zijn dunbevolkte en ‘dure’ richtingen in technische en beroepsafdelingen. Ook daarover sprak Rousseau, uiteraard, geen woord. Voor Voka schreef Jonas De Raeve “Nee, er is geen lerarentekort”. Hij verwijst onder meer naar het personeel dat door detachering een andere functie vervult binnen het onderwijs. Ook stijgt het aantal lerarenuren dat een school besteedt aan ‘middenkaders’. De Vlaamse brede heroverweging is alvast een ontnuchterende studie, die ons onderwijs bud­get­tair vergelijkt met een reeks Europese landen.

Oneliners

Kortom, allemaal moeilijke thema’s, die een grondiger debat vragen dan wat oneliners. Ondertussen wordt de Griekse traditie, een pareltje waarvoor vele landen ons benijden, op een goedkope manier in een wel erg kwalijk daglicht gesteld.

Het heeft iets ironisch. Als oud-leerling Grieks heeft Conner Rousseau de kneepjes van communicatie misschien wel van de oude Grieken geleerd. Naar zijn motieven voor zo’n directe aanval heb ik alvast het raden. Maar ik wil positief eindigen. Op 3 mei vindt in Gent de Griekse Dag 2023 plaats. In een mum van tijd schreven meer dan 1.200 leerlingen en leerkrachten zich in. Flair en filosofie, moeilijke keuzes, ja zelfs speel en heers – het zijn allemaal boeiende thema’s die in werkwinkels worden aangeboden. De uitnodiging staat hierbij open. Wat blonken die oude Grieken uit in debat, dialoog, woord en wederwoord – in politiek. U raadt het al: ook weer een Grieks woord.