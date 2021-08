Een planeet in balans is belangrijker dan een begroting in balans: tijd voor een nieuwe financiële bazooka

Het jongste klimaatrapport van het VN-klimaatpanel IPCC windt er geen doekjes meer om. Het is nu ondubbelzinnig bewezen dat de mens verantwoordelijk is voor de snelle opwarming van de aarde. Alleen als de uitstoot van broeikasgassen in de komende decennia sterk afneemt, kan de opwarming beperkt blijven tot twee graden. Even ons geheugen opfrissen. In Griekenland zijn in tien dagen tijd tweehonderd branden uitgebroken. Turkije staat in brand en eerder woedden branden in het westen van de Verenigde Staten, Canada en Siberië. In onder meer Duitsland en ons land hebben overstromingen het leven gekost aan meer dan tweehonderd mensen. In China en India moesten tienduizenden worden geëvacueerd vanwege het wassende water. En vandaag stoot het Amazonewoud meer CO 2 uit dan het opslaat. Uit cijfers van de NASA blijkt dat het noordelijke halfrond in 2019, 2020 en deze zomer de warmste juli ooit heeft gehad. Eerder concludeerde de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de VN ook al dat de klimaatcrisis in 2020 “meedogenloos was verergerd”.

Het extreme weer en de instortende natuurlijke ecosystemen verhogen de druk op de wereldleiders die dit najaar in Glasgow bijeenkomen voor een nieuwe VN-klimaattop. Ze zullen er geconfronteerd worden met het planetaire alarm, de code rood voor de mensheid. Niets doen leidt tot menselijke én ecologische rampspoed. Verder uitstel is schuldig verzuim en een schending van de mensenrechten. Plannen te over. Het internationaal baanbrekende rapport ‘Drawdown’ berekende waar de grootste winst kan worden bereikt. In Nederland lanceerde Urgenda recent Tussen kolen en Parijs een fantastische gids voor energietransitie. En ook bij ons liggen de scenario’s voor klimaatneutraliteit in 2050 klaar. Maar vooralsnog stagneren de inspanningen en neemt de CO 2 -uitstoot toe. Het moet sneller, veel sneller. Laten we deze laatste kans met beide handen grijpen en zo snel mogelijk afstappen van fossiele brandstoffen. De elektrificatie van onze mobiliteit en verwarming kan vandaag gestart worden. De industriële transformatie zal mede door het keurslijf van de steeds lagere EU-uitstootnormen versnellen. De drastische afbouw van de veestapel – gekoppeld aan een landbouwtransitieplan naar een meer op planten georiënteerde voedingsproductie – is goud voor de landbouw van de toekomst én intussen lossen we het stikstofprobleem op. En dan mogen we niet vergeten om bijkomend te investeren in onze natuurlijke ecosystemen. Ze zijn onze natuurlijke sponzen, frigo’s en gezondheidscentra. Ze houden het water vast, koelen de temperatuur en zorgen voor onze gezondheid.

De snelheid van uitvoering opvoeren is vooral een financieringsvraagstuk. Hoe gaan we dat allemaal betalen? Geloof me, het is beter om een planeet in balans te hebben dan een begroting uit balans. Er is nood aan een nieuwe financiële bazooka die alle wereldleiders kunnen én willen omarmen en die voldoende sociaal in balans is. Die nieuwe financiële bazooka kan worden gevonden in een wereldwijde overeenkomst om alle noodzakelijke klimaatinvesteringen “buiten de nationale begrotingen” te plaatsen. Alleen de afbetaling van de schuld – klimaatleningen – wordt opgenomen waardoor ze slechts minimaal doorwegen in de jaarlijkse begroting. Nu geld lenen bijna niks meer kost, kan de nationale schuld makkelijk terugbetaald worden in de komende decennia. Haalbaar en betaalbaar moet nu plaatsmaken voor nodig en noodzakelijk, net zoals we dat doen bij de huidige coronapandemie. We moeten af van het dogma dat het tegengaan van klimaatverandering alleen maar geld kost. Het is net het omgekeerde, een investering in een betere toekomst voor ons allemaal.