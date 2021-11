Een partij heeft nood aan meer dan standpunten of ze loopt als een kip zonder kop alle richtingen tegelijk uit

Stavros Kelepouris is journalist.

Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Een turf van goed 600 bladzijden over democratische legitimiteit, de verlichting, liberale denkers en de neoliberale wereldorde gaat al wekenlang over de tongen in (politiek) Vlaanderen. De één spuwt hem uit, de ander omarmt hem, maar beroeren doet het nieuwste werk van socioloog en voormalig sp.a-huisideoloog Mark Elchardus in ieder geval.

Kenschetsend: binnenkort stelt Elchardus zijn boek persoonlijk voor aan het politiek personeel van de Vlaamse socialisten, maar bij N-VA mocht hij vorige week al opdraven. Het toont goed waar de voorstellen van de socioloog het best vallen.

Niet dat de thema’s van Reset – zoals het boek heet – niet relevant zijn voor Vooruit. Integendeel: Elchardus duwt op een open zenuw bij de socialisten. En dat kan flink pijn doen. Vraag oudgediende Louis Tobback naar zijn mening over Reset, en je krijgt een gepeperd antwoord terug waarin Hitler, Stalin, Hendrik de Man en de taliban een hoofdrol krijgen. Als een kat die op haar staart wordt getrapt en venijnig klauwt.

Zelfs als het boek van Elchardus, zoals Tobback beweert, verwerpelijk is voor iedereen die zich niet extreemrechts noemt, heeft het ten minste het potentieel een paar mensen wakker te schudden uit de zinsverbijstering dat ideologie er niet toe doet en in de weg staat van de politieke lenigheid die deze tijd vraagt. Ideologie leek de laatste jaren in Vlaanderen grotendeels verveld tot goedkope politieke slogans. De liberalen bijvoorbeeld beklemtonen graag dat ze voor vrijheid staan – kent u in ons land één serieuze partij die beweert niet voor vrijheid te staan?

Ook bij Vooruit is een duidelijke ideologische lijn al geruime tijd ver te zoeken. De socialisten zijn voor dit, tegen dat, overwegen het een en verketteren het ander – maar voor welk soort maatschappij staan ze? Aan welk project bouwt de partij? Wat is haar toekomstvisie? In welke plooi wil ze de samenleving leggen? Zelfs voor de socialistische achterban zijn de antwoorden op die vragen hoogst onduidelijk.

Om scherper voor de dag te komen lanceerde Vooruit-voorzitter Conner Rousseau intussen een participatietraject waarbij de deelnemers mee bepalen op welke standpunten de socialisten moeten inzetten en hoe die standpunten eruit moeten zien. Niks mis met af en toe het water te peilen, maar een partij heeft nood aan meer dan standpunten of ze loopt als een kip zonder kop alle richtingen tegelijk uit. Dan loopt ze slaafs de achterban achterna, in plaats van met een eigen aanbod een achterban te verzamelen. Het is de weg naar verdere electorale neergang, hoe goedbedoeld ook.

Een ideologische scherpslijper zal Rousseau nooit worden. Dat wil niet zeggen dat hij zich vanaf nu moet laten souffleren door Elchardus. Maar de open vraag is: door wie dan wel? Wie is de gids van Vooruit?