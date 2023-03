Een parallelle, zwarte economie van kleine ventjes die grote procentjes verdienen over de rug van menselijke ellende

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Het asielbeleid is in dit land het voorwerp geworden van een kleingeestige perceptiestrijd tussen de federale en Vlaamse regering. De organisatie van extra opvangplaatsen vergt samenwerking tussen de beleidsniveaus, maar dat schijnt al te veel gevraagd te zijn. De ene (de federale) wil met een asielakkoord gretig bewijzen dat zij wel compromissen kan sluiten, terwijl de andere (de Vlaamse) die indruk per se wil bestrijden. Gedoe, kortom. Laten we het een bijzondere manier noemen om het vertrouwen van de burger in het politieke systeem te herstellen.

Intussen stopt de wereld niet met draaien, zoals blijkt uit de onderzoeksreeks ‘De migratiemaffia’ in deze krant. In hun onderzoek leggen collega’s Mahmoud Elsobky en Bruno Struys de schimmige wereld van de paspoortfraude bloot. Smokkelaars blijken een bloeiende handel opgezet te hebben in gestolen, gekochte of vervalste Europese paspoorten, waarmee migranten de EU kunnen binnenkomen. Zo komt een parallelle, zwarte economie bloot te liggen van kleine ventjes die grote procentjes verdienen over de rug van veel menselijke ellende.

Deze inkijk in de andere kant van de migratiekwestie is nogal een ontnuchtering voor de dominante, tegengestelde overtuigingen in dit verhaal. Wie zijn hoop stelt in muren en hekken om asielzoekers en migranten buiten te houden, kan hier leren dat die eenzijdig repressieve aanpak zal leiden tot meer gesofisticeerde misleiding en ontduiking, tot meer criminele mensensmokkel en tot meer riskante wanhoopspogingen. Dat wil niet zeggen dat je de grenzen niet moet beschermen. Er is wellicht een ruime meerderheid in Europese landen voorstander om dat te doen, en die verdient gehoor in een democratie. Maar het kan geen kwaad om de hoge verwachtingen wat bij te stellen.

Maar ook voor wie aan de kant staat van empathie en solidariteit met vluchtelingen, is er ontnuchtering. Er is niets mis met medemenselijkheid, maar de wrange waarheid is dat migratie zoals ze nu door de smalle asielpoort wordt georganiseerd een crimineel netwerk in stand houdt van mensenhandel, smokkel en uitbuiting.

Eenvoudige, eenzijdige oplossingen zijn er niet voor dit vraagstuk. Een beter migratiebeleid zal kordatere bescherming van de grenzen moeten combineren met Europese afspraken over een bredere, legale migratie én ondersteuning van de economie in de herkomstlanden. De recente neiging in de wereldeconomie om chauvinistisch terug te plooien op het eigen land of continent belooft wat dat betreft weinig goeds. Wie gas weghaalt bij armere landen om de eigen wintervoorraden te garanderen, moet niet verbaasd zijn dat migranten uit die armere landen dan maar zelf naar hier komen.

Migratie zal de komende tijd deel blijven uitmaken van onze samenleving, ook buiten het politiek asiel om. Het is nuttig om dat fenomeen te beheren en te beheersen, maar volledig tegenhouden is een illusie. Dat klinkt niet bepaald als een revolutionair nieuw idee. Maar vind maar eens een politicus die dat nog durft te zeggen.