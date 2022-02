Een overwinning op een dictator kan op termijn enkel komen vanuit de economie en de politiek

Nieuwe wapenwedloop?

Wat vermag een nieuwe wapenwedloop? Waarom moet men zich gewapenderhand verzetten tegen deze vandaag onoverwinnelijke dictator? Dit leidt enkel tot nutteloos bloedvergieten. In dit soort conflicten staan autoritaire leiders altijd sterker, want zij malen niet om één, duizend of miljoenen slachtoffers.

Ik denk dat een uiteindelijke overwinning op een dictator op termijn enkel kan komen vanuit de economie en de politiek.

Vladimir Poetin heeft zijn macht kunnen uitbouwen dankzij de collaboratie van oligarchen en investeerders uit het buitenland, ook uit Europa. Investeren in Rusland en handel drijven met Rusland moet onmogelijk gemaakt worden. Dat zal de ene Europeaan al wat meer pijn doen dan de andere, maar uiteindelijk zullen we het allemaal wel voelen.

Politiek vergt het enige moed om die machtige, gefortuneerde lieden aan te pakken. Misschien lukt het niet omdat onze huidige politieke klasse belangen heeft bij het in stand houden van deze grote fortuinen?

In het bezette en verdrukte land kunnen geïnspireerde burgers via het boycotten van productieprocessen, administratie, onderwijs het systeem van binnenuit uithollen.

Uiteraard zal Poetin op deze manier niet van vandaag op morgen van zijn sokkel vallen, maar op termijn komt er een einde aan de Russische bezetting… als het volk maar wil. Uiteindelijk zijn alle totalitaire regimes in het Oostblok op deze manier ten val gekomen. Een gewapende burgeropstand is geen goed idee, althans nog niet.

Marc Dumortier



Masters of war

Heb ik het goed begrepen dat westerse banken het Russische leger financieren? Deze masters of war financieren wellicht ook andere legers.

Bob Dylan zong over hen: “And I’ll stand over your grave / ’Til I’m sure that you’re dead.” Wannes Van de Velde vertaalde het als: “En ik zal u zien zakken in de vredige grond / En ik schrijf op uw graven: ‘Gevaarlijken hond!’”

Ludwig Verstringe, Gent

Wit-Rusland

Ik begrijp de huiver van de NAVO om een rechtstreekse oorlog te beginnen tegen Rusland. Dit zou inderdaad tot een derde wereldoorlog kunnen leiden. Ik hoop dus dat de sancties tegen Poetin en zijn medestanders Rusland pijn zullen doen.

Toch ben ik van mening dat een militair ingrijpen succes had kunnen opleveren. Niet tegen Rusland rechtstreeks, maar tegen de vazalstaat en medestander Wit-Rusland. De NAVO had massaal bombardementen moeten uitvoeren op de militaire installaties van dictator Loekasjenko.

Dan zat Poetin geprangd tussen twee fronten. Misschien had de Wit-Russische oppositie van de situatie gebruik kunnen maken om in opstand te komen en het bewind omver te werpen. En waarom hoor ik niemand praten over zware sancties tegen Loekasjenko?

Jean-Pierre Browaeys, Evergem