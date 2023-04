Een op de vijf Nederlandse boeren is vandaag miljonair. Tijdens de oogst ploegen zij zelf niet op hun akkers, maar stellen goedkope seizoenarbeiders aan

Anton Jäger is historicus van het politieke denken aan het Leuvense Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Zijn column verschijnt tweewekelijks op woensdag.

Zou Sammy Mahdi veel Felix Timmermans lezen? “Ik ben maar een arme boer en al heb ik veel miserie gehad,” dichtte de Vlaamse schrijver in zijn Boerenpsalm uit 1935, “toch is het boerenleven het schoonste leven dat er bestaat. Ik wil nog met geenen koning verwisselen.” Vijf jaar later zou Timmermans die liefde voor de boerenstand omzetten in een nauwe band met de Duitse bezetter, net als collega’s Stijn Streuvels en Filip de Pillecyn.

Ondanks die beladen erfenis leek Mahdi onlangs toch Timmermans te citeren met zijn uitspraak over het platteland als ‘de ziel van Vlaanderen’. De stikstofcrisis ontbloot volgens de partijvoorzitter – opgegroeid als Brussels ketje – een vergeten breuklijn tussen stad en platteland. Die kan nu politiek worden geactiveerd door de christendemocraten. De mosterd daarvoor haalt hij bij de recente successen van de BoerBurgerBeweging in Nederland, die uit het niets het parlement instormde. In een stelsel zonder kiesdrempel schrokte de partij gretig grote delen van het electoraat van het CDA en het FvD op.

De naam van de partij geeft mooi de hedendaagse facetten weer die Mahdi zo kunnen charmeren. De boerenstand vormt een belangengroep die de cd&v ooit tot haar trouwste kiezers rekende. Maar daarnaast stelt de BBB ook een abstracte, misnoegde burger voorop, ontdaan van enige oude zuilenidentiteit die nog bij de christendemocraten speelde. De notie van een ‘beweging’ duidt het verschil met de klassieke standenpartij aan.

De BBB is ook geen vereniging van premoderne pachters. De Nederlandse landbouw behoort tot de technologische wereldtop. Na de Hongerwinter van ’44-’45 stuurde een land dat vooral van voedselimport afhankelijk was aan op grotere zelfvoorzienendheid inzake voeding. Vanuit de landbouwschool in Wageningen groeide een heus agrarisch complex, gestut met mechanisering, goedkope buitenlandse werkkrachten en Europese fondsen.

De tactiek werkte, en een op de vijf Nederlandse boeren is vandaag miljonair. Tijdens de oogst ploegen zij zelf niet op hun akkers, maar stellen goedkope seizoenarbeiders aan – een feit waardoor de BBB eerder een front van werkgevers dan werknemers is. De partij werd ooit nog door een reclamebureau opgericht, dat fondsen van bedrijven als Bayer en Monsanto ontving.

De partijtop wordt dus voornamelijk door de landelijke burgerij bevolkt. Daarbij voegt zich een groep agrarische middenstanders die schulden moet afbetalen bij de Nederlandse Rabobank. Gepamperd met Europese subsidies werd hen de voorbije decennia een project van voortdurende schaalvergroting aangepraat. Inconsistent beleid en de indruk dat de boer eigenhandig de kosten van de groene transitie moet dragen, generen al snel ongenoegen.

Dat ongenoegen is geen natuurlijk gegeven. Zoals Merijn Oudenampsen aangaf in De Groene Amsterdammer, werd de latente kloof tussen stad en platteland in Nederland vooral geactiveerd door een gretig mediacircuit. Na een flirt met Thierry Baudet bij de vorige verkiezingen – die het vervolgens iets te bruin bakte – werd nu naar de volgende rebel op rechts gezocht. Die vonden de media bij de BBB.

Nederland blijft daarmee het schoolvoorbeeld van een hedendaagse mediademocratie. Daarin kunnen journalisten steeds gemakkelijker de carrières van politici maken of kraken en floreren politieke avonturiers in een steeds smallere mediacyclus. Zoals de Nederlandse politicoloog Jouke Huijzer aangaf, is het Nederlandse patroon na 2000 er een waar “(radicaal)rechtse partijen opstaan, kortstondig pieken, en daarna het stokje weer overdragen”.

De BBB dankt haar echte succes ook amper aan de traditionele boerenstand. Die komt eerder van de groeiende groep kiezers die wispelturig van partij naar partij fladderen en snakken naar de meest overtuigende proteststem. Dat de BBB cultureel conservatief is, maar zo nu en dan wel sociale standpunten verdedigt, legt hen geen windeieren. Vooral in een land dat net een decennium aan bezuinigingen achter de rug heeft en waarin steden nog altijd meer investeringen aantrekken.

In de breuklijn tussen stad en platteland schuilt dus nog een ander landschap: een politiek systeem waarin kiezers steeds onvoorspelbaarder kiezen en economische ongelijkheid geen echt thema vormt. 1 miljoen Nederlanders leeft nog steeds onder de armoedegrens.

Laat dat scenario zich in Vlaanderen herhalen – met Mahdi’s cd&v in de rol van een Vlaamse BBB? De ketens van Boerenbond, agrobusiness en grootbanken verstrengelen zich hier ook, blootgelegd door de stikstofcrisis.

De verschillen zijn ook aanzienlijk. Enerzijds is het Belgische partijlandschap een stuk minder gefragmenteerd dan het Nederlandse, mede dankzij de parlementaire kiesdrempel. Anderzijds is het onwaarschijnlijk dat de Boerenbond hier als het Nederlandse Groene Front een nieuw partijvehikel uit de grond kan stampen. De band met de cd&v wordt niet zomaar doorgeknipt. Daarbij voegt zich de relatieve nietigheid van de Vlaamse agrarische klasse – nog geen 46.000 Vlamingen werken in de land- en tuinbouwsector. Dat is niet verrassend: de boeren die Timmermans in 1935 bezong, zijn niet door “koningen”, maar wel door robots vervangen.