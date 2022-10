Een ooit door een dronken idioot tot ‘sterke Jan’ uitgeroepen dorpspastoor stond dagenlang schoorvoetend zijn impotentie te etaleren

Frederik De Backer is columnist.

Wat een week voor de politiek! Als het in die kringen geldende adagium dat geen nieuws slecht nieuws is klopt, dan mogen volksvertegenwoordigers in Vlaanderen, Italië, Rusland en Groot-Brittannië op beide oren slapen. Er wás nieuws – groot nieuws! – en met elke nieuwe dag werd er een hallucinant hoofdstuk aan toegevoegd.

In ons eigen tranendal stond een ooit door een dronken idioot tot ‘sterke Jan’ uitgeroepen dorpspastoor dagenlang schoorvoetend zijn impotentie te etaleren, daarin slechts overtroffen door christendemocratisch kamikazepiloot Sammy Mahdi. Cd&v, de eeuwige onmachtspartij, en N-VA, een roedel tandeloze hondjes, onophoudelijk keffend tot ergens moet worden gepresteerd. De Peppi en Kokki van de Belgische politiek. Doe Vlaams Belang het land anders nú al cadeau.

Een dergelijke bende heeft alvast Italië in ontvangst mogen nemen, omwille van beloftes over een terugkeer naar een land dat nooit heeft bestaan: het Italië van Mama Miracoli, waar straks geen mens bruiner dan een Siciliaan nog binnen mag. Politiek op zijn Hongaars, lekker van Panzani!

Rusland, een reus die zijn lemen voeten inmiddels zelf met de spade te lijf gaat, annexeerde 15 procent van een land dat al weken de graanvelden aanveegt met Poetins pauperdivisies. Zijn eigen land dreigt de despoot te verzwelgen, nu het eindelijk de angst afwerpt en tegen hem oprijst. Slechts gruwel houdt hem nog in het zadel.

Maar nog voor dat van Vladimir Vladimirovitsj zal het hoofd van Liz Truss over de kasseien rollen. In een ongeziene vlaag van dogmatisme ging de kol van de krijtrots 50 miljard lenen om zomaar wat in het wilde weg van de daken te strooien, wat het land dat ze nog geen volle maand bestuurt ei zo na op de rand van de afgrond bracht. De zo al jarenlang door uit de monden van David Cameron, Theresa May en Boris Johnson druipende stompzinnigheid geteisterde modale Brit moet vrezen voor zijn pensioen en leningen, terwijl de rijke Tory-sponsoren nog maar eens worden beloond voor belastingontduiking, corruptie en vriendjespolitiek.

Een destijds als nobel geconcipieerd ambt is andermaal te schande gemaakt, de brave burger nog maar eens gekoeioneerd; opdracht volbracht. Ze doen zelfs niet meer de moeite te doen alsof, en toch blijft rechts de macht worden toegeworpen. Het lijkt haast alsof het kiesvee nooit is onderwezen wat politiek is en waar zijn partijen voor staan. Alsof die laatste er voordeel uit halen dat het volk dom en argeloos blijft toekijken terwijl enkel de achterban wordt bediend. Eigenvolksvertegenwoordigers.

Ik wil de antipolitiek niet voeden, daar bestaan al politieke partijen voor, maar kan nu werkelijk nergens al was het maar één waar staatsman opstaan?