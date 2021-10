Een mondmasker is vervelend. Niet tijdig de juiste zorg kunnen krijgen is nog net een tikkeltje vervelender

Het heeft er alle schijn van dat we binnen afzienbare tijd weer wat vaker een mondmasker zullen moeten dragen. Lang heeft de afwezigheid van het mondmasker niet geduurd - de Vlaamse regering had de mondmaskerplicht nog maar op 1 oktober afgebouwd.

Dat enkele weken later die beslissing wellicht teruggedraaid zal moeten worden, zou gemakkelijk gelezen kunnen worden als een zoveelste misser van de Vlaamse regering in deze coronacrisis. Dat is het niet. Het mondmasker niet meer verplichten in bijvoorbeeld de winkel was, begin oktober, een legitieme keuze. De vaccinatiegraad lag al erg hoog, de epidemie was min of meer onder controle, er was ruimte om wat lakser te zijn.

Vandaag is de situatie anders. Het zorgsysteem loopt niet meer het risico ineen te storten, maar de druk kan wel nog flink oplopen. Andere zorg zal opnieuw uitgesteld moeten worden, waardoor sommige patiënten pas geholpen zullen worden wanneer hun ziekte of aandoening veel erger is dan nodig. Die collateral damage is nochtans te vermijden, door omzichtig de volgende maanden door te komen.

Een mondmasker is geen wondermiddel. En het is ook geen maatregel die je niet voelt: een mondmasker verhindert een deel van het normale sociaal contact, en is ronduit vervelend. Maar in een pandemie, die ook in het stevig gevaccineerde Vlaanderen wel degelijk nog woedt, is ‘vervelend’ een nadeel waar soms niet aan te ontkomen valt. Niet tijdig de juiste zorg kunnen krijgen is, bijvoorbeeld, nog net een tikkeltje vervelender.

Het verzet van de Vlaamse regering om opnieuw naar mondmaskers te grijpen, is daarom ongegrond. De impact van iets vaker het mondmasker te dragen weegt niet op tegen het leed dat Sars-Cov-2 nog kan veroorzaken. Het is overigens niet zo dat we elke winter mondmaskers zullen moeten dragen. Er zullen nog meer mensen gevaccineerd worden, er zullen goede antivirale geneesmiddelen komen.

In haar drang om de pandemie voorbij te verklaren, schiet de Vlaamse regering voor de tweede maal in een week tijd in de verkeerde richting. Vrijdag kondigde ze plots uit het niets een algemene derde vaccinprik aan. De regering was intern verdeeld over het Covid Safe Ticket, dus werd snel naar iets anders gezocht, om toch maar niet de indruk te wekken dat de heren en dames ministers met de vingers zitten te draaien.

Bij goedgeplaatste bronnen is de kritiek, off the record, vernietigend. “Misschien heeft Brasschaat een onderzoeksinstituut dat meer weet dan wij?”, klinkt het over minister-president Jan Jambon. Zelfs de grootste voorstanders van vaccinatie geven aan dat er geen enkele wetenschappelijke basis is voor het nut van een derde prik voor de algemene gezonde bevolking. Wie vaccintwijfel wil verhelpen, doet er misschien beter aan geen vaccinbeleid uit te tekenen op basis van politieke spelletjes.